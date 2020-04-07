الأهلي يعقد حسابات صلاح محسن

Advertisements

حرص صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار إلى صفوف سموحة، على إجراء مكالمات مع مسؤولي القلعة الحمراء، من أجل تحديد مصيره بالموسم الجديد.



وجاءت مكالمات محسن، من أجل معرفة إن كانت هناك نية لعودته مرة أخرى للقلعة الحمراء بالموسم المقبل، أو إستمرار إعارته للفريق السكندري لفترة أخرى.



وأكد مسؤولو المارد الأحمر للاعب، أنه لم يتم تحديد مصير أي لاعب في الوقت الحالي، وأن السويسري رينيه فايلر المدير الفني، سيقوم بنقل طلباته لمجلس الإدارة بالساعات المقبلة من أجل تنفيذها.



وكان محسن، انتقل إلى صفوف سموحة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة تنتهي بنهاية الموسم الجاري.