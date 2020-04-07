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برلماني يطالب بإجراءات لتنفيذ البروتوكول العلاجي لجامعة القاهرة لمرضى كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:46 م
النائب أحمد مصطفى الفرجانى
النائب أحمد مصطفى الفرجانى
دينا إبراهيم
أكد أحمد مصطفى الفرجانى، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، أهمية تقديم الدعم الكامل للفريق البحثي الرئيسي المشكل من علماء كلية الطب والصيدلة والعلوم والمعهد القومي للأورام لإجراء البحوث العلمية والمعملية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ضمن خطة الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت والذى توصل إلى الإقرار المبدئي لبروتوكول علاجي لاستخدامه مع المرضى المصابين بالفيروس.

وقال "الفرجانى" فى بيان له اصدره اليوم الثلاثاء، إن هذا البروتوكول العلاجي الذى توصل إليه الدكتور أحمد الداروتي الأستاذ بكلية طب قصر العيني فى ضوء تصريحات رئيس الجامعة وتأكيد د. امنية خليل رئيس الفريق ود. نيفين سليمان نائب رئيس الفريق بأن البروتوكول تم إبلاغه لوزارة الصحة وجاري اتخاذ إجراءات عرضه على اللجنة العلمية لڤيروس كورونا بوزارة الصحة للدراسة والتحقق ومعرفة mechanism of action للدوائيين والأسس العلمية للبروتوكول المقترح ومدي فاعليته طبقا للمعلومات الطبية المتوفرة حتي الآن عن كيفية حدوث الالتهابات والمضاعفات الناجمة عن الإصابة ولا يمكن الجزم بفاعلية البروتوكول الا بعد انتهاء لجنة وزارة الصحة من فحصه واختباره وتطبيقه.

وأكد النائب أنه لابد من اعطاء أكبر اهتمام بتصريحات الدكتور أحمد الداروتي التى قال فيها إن العلاج يتضمن استخدام عقارين أحدهما يعمل على تقليل تكاثر الفيروس والآخر يحفز الجهاز المناعي المقاوم للفيروس وأن تأثير العقارين في مقاومة الفيروس يعتمد على طرق متعددة ومتكاملة مما يسهم في تخفيف وطأة الالتهابات الناجمة عن الاصابة وبخاصة التهابات الرئة والذي من المتوقع أن يسهم في تحسن الحالة الصحية للمرضى، مطالبا من جميع كبار العلماء والأطباء والباحثين المصريين اعطاء أكبر اهتمام بهذا الملف لانقاذ المصريين والبشرية جمعاء من التداعيات السلبية والخطيرة لفيروس كورونا.

وأكد وكيل قيم البرلمان، انه اذا صح ان هذين العقارين سيعملان على تقليل تكاثر فيروس كورونا وتحفيز الجهاز المناعى فان ذلك الامر سيكون انجازا كبيرا وعالميا لجامعة القاهرة العريقة، مشيرا الى ان الامر يتطلب اتخاذ جميع الخطوات والاجراءات اللازمة لمعرفة جميع الحقائق بشان حول هذا البرتوكول العلاجي ومدى إمكانية تطبيقه على ارض الواقع باعتباره خطوة كبيرة فى الحد الفعلى من الاثار السلبية لفيروس كورونا.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة قد شكل 5 فرق بحثية من كليات العلوم والطب والصيدلة والمعهد القومي للأورام والطب البيطري، لإجراء البحوث العلمية والمعملية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتضم هذه الفرق أكثر من 25 عالمًا وباحثًا من أساتذة جامعة القاهرة في مختلف التخصصات لاكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد، وصدر بالفعل بحثان من جامعة القاهرة للدكتور عبده الفقي الأستاذ المساعد بقسم الفيزياء الحيوية بكلية العلوم، حول (اعادة استعمال مضاد (HCV) ومثبطات النوكليوتيدات ضد COVID-19) وتم نشر البحث في مجلة علوم الحياة الدولية Life Sciences، وبحث آخر حول (التنبؤ بمكان الإرتباط بين بروتين spike الخاص بكورونا المستجد والمستقبل الخلوي GRP78)، ونشر في مجلة Journal of Infection الدولية.

كما تجدر الاشارة الى أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، دعا على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، علماء الجامعة وذوي الاختصاص لسرعة الإفادة بشأن ما تم من محاولات لإيجاد علاج لفيروس كورونا المستجد، والانضمام للفريق البحثي المشكل بالجامعة، مؤكدًا أن الاكتشاف العلمي على رأس الأعمال الصالحة، بل أوجبها الآن.

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