مؤشر سوق البحرين المالي يصعد عند مستوى 1313.33 نقطة بختام جلسة اليوم





سوق البحرين المالى





أنهي سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.24% رابحاً 3.18 نقطة ليغلق عند مستوى 1313.33 نقطة، مدفوعة بصعود قطاع البنوك التجارية، وجرت التداولات في سوق البحرين المالي بختام التعاملات بحجم 2.7 مليون سهم بقيمة 297 دينار.