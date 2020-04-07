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مؤشر سوق البحرين المالي يصعد عند مستوى 1313.33 نقطة بختام جلسة اليوم
الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:43 م
نيفين سمير
سوق البحرين المالى
أنهي سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.24% رابحاً 3.18 نقطة ليغلق عند مستوى 1313.33 نقطة، مدفوعة بصعود قطاع البنوك التجارية، وجرت التداولات في سوق البحرين المالي بختام التعاملات بحجم 2.7 مليون سهم بقيمة 297 دينار.
وقاد الارتفاع بسوق البحرين المالي ، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 24.96% مدفوعا بصعود سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 5.26%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.57%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 5.17% بضغوط هبوط سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 4.55% ، كما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 4.71% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.83%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 2.42% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.08%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.87%.
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