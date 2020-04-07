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عاجل.. الأهلي يضغط على الجبلاية لاستكمال الدوري

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:51 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمد الصو
بدأت إدارة الأهلي برٸاسة محمود الخطیب التحرك للضغط علی اللجنة الخماسية التي تدیر اتحاد الکرة لتجنب إلغاء مسابقة الدوري الممتاز الموسم الحالي.

ویخشی مسٸولو الأهلي من إلغاء الدوري بعد تجميد النشاط الرياضي بسبب انتشار فیروس کورونا المستجد.

وضغط الأهلي علی اتحاد الکرة لاکتمال الدوري بعد انتهاء الأزمة حیث من المتوقع شن حملة إعلامية خلال المرحلة المقبلة.

وطرحت الإدارة أکثر من سیناریو لعودة الدوري أبرزها أن یبدأ الموسم المقبل فور نهایة الدوري الحالي کما من المتوقع حدوثه في أوروبا.

ویعتبر الأهلي أکثر المتضررین لو تم إلغاء الدوري لأسباب مادیة وکذلك فنية وهو ما جعله یتحرک مبکرا لمنع الجبلاية من اللجوء لهذا الحل.

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