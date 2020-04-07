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تحديث جديد لأسعار الذهب أسواق الصاغة اليوم 7 أبريل 2020

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:46 م
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب في سوق الصاغة اليوم الثلاثاء 7-4-2020 ارتفاعًا طفيفا، حيث سجل سعر الجرام من عيار 21 نحو 708 جنيها للجرام.
 
  أسعار الذهب اليوم 

عيار 18 سجل 608 جنيه للجرام
عيار 21 سجل 708 جنيه للحرام
عيار 24 سجل 807 جنيه للجرام
الجنيه الذهب 5664 جنيه للجرام
أوقية الذهب 1651 دولارا
 
 سعر الذهب العالمي

وارتفع الذهب إلى ذروته في شهر تقريبا أمس الاثنين إثر ارتفاع الطلب على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا بسبب المخاوف من التأثير الاقتصادي المتفاقم الناجم عن جائحة فيروس كورونا
 
عالميا تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عن أعلى مستوياتها في شهر مع صعود الأسهم بفضل مؤشرات على تباطؤ في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، لكن المخاوف حيال التداعيات الاقتصادية للجائحة حدت من خسائر المعدن.
 
وهبط السعر الفوري للذهب 0.5 % إلى 1654.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0735 بتوقيت جرينتش، عقب صعوده إلى ذروة شهر عند 1671.40 دولار في وقت سابق من الجلسة. وصعد المعدن بما يصل إلى 2.8 بالمئة أمس الاثنين، بحسب وكالة رويترز
 
وقال مايكل مكارثي، كبير الاستراتيجيين في سي.ام.سي ماركتس، إن التراجع كان متوقعا ومن الواضح تماما أن الاتجاه العام للمدى القصير هو الصعود، و ارتفاع الأسهم لا يثقل كاهل الذهب لأنه صعد خلال الليل جنبا إلى جنب مع الأسهم، ويبدو أن هناك انكسارا خطيرا في العلاقة العكسية بين الذهب وأصول النمو.“
 
وصعد البلاديوم 2.4 % مسجلا 2206.30 دولار للأوقية، في حين تقدم البلاتين واحدا % إلى 742.33 دولار.وقفزت الفضة 1.7 % إلى 15.24 دولار للأوقية، بعد أن لامست في وقت سابق أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع.

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