منظمة الصحة العالمية تزف بشرى جديدة بشأن كورونا

قال الدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط، بمنظمة الصحة العالمية: إنه ليس لدى منظمة الصحة العالمية حتى الآن، أي دلائل على انتقال فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) عن طريق الهواء وأن الأدلة المتوافرة تؤكد انتقال (كوفيد- 19) عبر الرذاذ.





وأكد مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي، في مؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، أن هناك الكثير من الدروس المستفادة من تجرية الصين في مكافحة فيروس كورونا، و لابد من تحديد المرض في مرحلة مبكرة وتوسيع قدرات الاختبار والاكتشاف المبكر للمرض.





ولفت إلى أنه عند تحديد الإصابة ينبغي عزل المصابين بسرعة وفي مرحلة مبكرة ولا ينبغي عزل الحالات الشديدة مع الحالات الخفيفة، وشدد على ضرورة حماية العاملين الصحيين ووقايتهم بتوفير الأدوات اللازمة ودعمهم وكذلك المباعدة الاجتماعية مثل تقييد السفر ومنع التجمعات.





وأوضح أن دولا عديدة بالإقليم تطبق هذه الاجراءات الاحترازية مثل مصر وباكستان وايران.



