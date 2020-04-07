فى ذكرى تأسيسها.. تعرف على أهم المعالم السياحية بمدينة الإسكندرية

"الإسكندرية هي تاريخ والحضارة والمجد" هكذا وصفها أمير الشعراء أحمد شوقي، وتعتبر عاصمة مصر الثانية وعروسة البحر الأبيض المتوسط، والتي تضم عدد كبير من معالم التاريخية والسياحية.





ويحل اليوم ذكري تأسيس الإسكندرية على يد الإسكندر الأكبر في 322 ق.م، حيث ظل أمراء الحرب يحكمونها ومنهم الملكة كليوباترا، وتعرف بجذب السياح إليها سواء من البلد أو من خارجها منها، وهي مقصد للعديد من الأدباء والشعراء والكتاب والفنانين، لما توفره من جو ساحر، مما يجعلها من أكثر المدن الرومانسية في مصر.





ونستعرض في السطور التالية أشهر المعالم سياحية في الإسكندرية:





مكتبة الإسكندرية الجديدة:

تقع مكتبة الاسكندرية الجديدة في منطقة الشاطبي وتتميز بمساحتها الكبيرة وروعة تصميمها، وتضم المكتبة العديد من المراكز والمكتبات، منها أرشيف الإنترنت ومكتبة المواد السمعية والبصرية وغيرها، كما تضم العديد من المتاحف والقبة السماوية.





قلعة قايتباي:

ويعود بناء القلعة إلى عام 1477م، وتعتبر أحد أقدم الأماكن السياحية في الإسكندرية، وتقع في نهاية جزيرة فاروس بأقصى غرب المدينة ويحيط بها البحر من 3 جهات.





المتحف اليوناني الروماني:

يضم تشكيلة واسعة من الآثار التي عثر عليها في الإسكندرية وما حولها، ومعظمها آثار من العصر البطلمي والعصر الروماني اللاحق له.





متحف المجوهرات الملكية:

يعد المتحف من أكثر الأماكن السياحية بمنطقة زيزينيا، حيث يضم حوالي 11 ألف قطعة من أثمن مجوهرات الأسر المالكة في مصر، منذ عهد محمد علي باشا وحتى عهد فاروق الأول، وتشمل مجموعة من التحف والمجوهرات الخاصة بالملكة ناريمان والأميرات فوزية وفائزة فؤاد وكذلك تحف الملك فؤاد وغيرها.





متحف الإسكندرانية القومي:

وهو من أفضل الأماكن السياحية في الإسكندرانية، ويضم المتحف المئات من القطع الأثرية الجميلة، التي تصف العصور التي مرت بها مصر كالعصر الفرعوني والبطلمي والعصور الرومانية والإسلامية وغيرها حتى العصر الحديث عام 1952، وكان متحف الإسكندرية القومي في الأصل قصرا لتاجر الخشب الكبير أسعد باشا.





قصر المنتزه:

يتميز بموقع فريد على شاطئ الإسكندرية، وسط حدائق وغابات خلابة وبتصميم معماري رائع، ويضم القصر العديد من الآثار التاريخية التي يعود أصلها إلى أكثر من 100 عام، مثل برج الساعة وكشك الشاي وسينما الأميرات وغيرها، كما يحيط بالقصر العديد من المطاعم الشهيرة والمتنوعة التي تقدم الطعام من المطابخ الشرقية والعربية.





المسرح الروماني:

تم بناء المسرح في بداية القرن الـ4 الميلادي، ويقع في حي كوم الدكة.





حدائق وقصر أنطونيادس:

يحيط بالقصر العديد من الحدائق الكبيرة المميزة بتصميمها المبدع ونظافتها، وتحوي الحدائق العديد من التماثيل الرخامية بالحجم الكامل لشخصيات أسطورية وتاريخية كتمثال فينوس (آلهة الجمال) وتماثيل لفاسكو دي جاما وكريستوفر كولومبس وماجلان، كما يقع في حي سموحة، ويعود بناء القصر إلى الفترة البطلمية.





قصر كيلوباترا:

يعد من أشهر الأثار الغارقة على مستوى العالم ويقع قبالة شاطئ الإسكندرية، ويعتقد أنه كان مبنى على جزيرة وتعرضت للغرق بعد زلزال قوى على جانب الجزيرة المكتشفة، تم ايجاد بوابة معبد ايزيس القديم ومقبرة الملكة كليوبترا والعديد من القطع الأثرية الغارقة ذات القيمة العالية.





عمود السواري:

من أشهر معالم الإسكندرية الأثرية أقيم العمود فوق تل باب سدرة بين منطقة مدافن المسلمين الحالية وبين هضبة كوم الشفافة الأثرية، ومصنوع من حجر الغرانيت الأحمر، وتم بناء العمود تخليدآ للإمبراطور دقلديانوس في القرن الثالث الميلادي.

ويعتبر أعلى نصب تذكاري في العالم ويعود إلى العصر الروماني وتعود تسميتة إلى العصر العربي نتيجة ارتفاع هذا العمود الشاهق وسط 400 عمود أخر وهو يشبة فى أرتفاعة صوارى السفن لذلك سمى بعمود الصوارى وحرفت فيما بعد إلى السوارى.

