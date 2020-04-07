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القوى العاملة تتابع مستحقات مصري توفي طبيعيا فى السعودية
الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:55 م
إسماعيل منطاوي
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، يتابع مستحقات المواطن المصري المتوفي طبيعيا، السيد على عبد الحميد عبد الباقي، فضلا عن إجراءات الدفن، وتقديم التعازي باسمه لأسرة المتوفي.
وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير بمجرد علمه بوفاة المواطن المصري السيد على عبد الحميد عبد الباقي بالمدينة المنورة، وفاة طبيعية، كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقاته.
وأشار المستشار العمالي وليد عبد الرازق أحمد، إلى أنه نظرا للظروف الاستثنائية وظهور وباء كورونا المستجد، فقد قام المكتب بالتنسيق مع رئيس الجالية للوقوف على دفن الجثمان، وتم إرسال تفويض من شقيق المرحوم لدفنه في المدينة المنورة، وسوف يتم متابعة مستحقاته أولًا بأول مع أسرة المتوفي بعد إرسال إعلام الوراثة، فور انتهاء فترة الحظر وعودة الدوائر والمؤسسات الحكومية بالمملكة.
بدء صرف المنحة الأولى للعمالة غير المنتظمة
وفي سياق آخر، كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، عن بدء صرف المنحة الأولى التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا ومقدارها 500 جنيه، لنحو مليون ونصف المليون عامل غير منتظم ، اعتبارا من الأحد المقبل وحتى الخميس 16 أبريل الجاري، وذلك من مكاتب البريد التي سيتم تحديدها في الرسالة النصية المرسلة من وزارة القوي العاملة علي رقم التليفون الشخصي لكل مستحق، وبها تاريخ ومكان صرف المنحة، لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، وحفاظاً على سلامتهم وكرامتهم.
وأوضح وزير القوي العاملة، أنه عند استلام المستحق من هذه الفئة للمنحة سوف يقوم مكتب البريد المختص، بتسليم العامل فيزا كارت بريد (ATM)، بدون أية تكلفة مالية علي العامل(مجانا) ، ليقوم بموجب هذا الكارت صرف المنحة الثانية والثالثة ليصل بذلك إجمالي المبلغ الذي سوف يحصل عليه في نهاية الشهور الثلاثة 1500 جنيه هي إجمالي ما قرره الرئيس السيسي لهذه الفئة.
وشدد الوزير على أن وزارة القوي العاملة سوف تستمر في قبول تسجيل العمالة غير المنتظمة التي لم تقم بالتسجيل، ذلك حتي نهاية بعد غدا الخميس، ذلك تسهيلا علي هذه الفئة للذين لم يسجلوا بياناتهم من خلال المنظومة الإلكترونية، مشيرا إلى أنه سيتم تدقيق بيانات العمالة التي تقوم بالتسجل أولا بأول، لإضافة المستحقين منهما لهذه المنحة لرفع العبء عن كاهلهم في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها.
وأوضح وزير القوى العاملة، كيفية التسجيل على الموقع باتباع الخطوات الآتية:
- الدخول إلى الموقع الرسمى للوزارة من خلال الرابط التالي من هنا
- اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة.
- اختيار اضغط هنا للتسجيل.
- املأ بيانات الاستمارة.
- اضغط على إرسال.
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