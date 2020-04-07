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بـ 10 أطنان مستلزمات طبية.. الإمارات تدعم جهود إيطاليا في مكافحة "كورونا"

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:55 م
الإمارات
الإمارات
وكالات

أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات الإماراتية أرسلت طائرة مساعدات تحمل نحو 10 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى إيطاليا، يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

وأعلن السفير الإماراتي في إيطاليا عمر عبيد الشامسي، أن هذه المساعدات تأتي في إطار المبادرات التي تقوم بها الإمارات للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا، مضيفًا أن المساعدات ستمكن الكوادر الطبية في إيطاليا من أداء واجبها في مكافحة انتشار الفيروس في البلاد.

 

وتضع دول الإمارات، القطاع الصحي والعاملين فيه على رأس أولوياتها منذ عقود، عبر توفير الكوادر المؤهلة، وإقامة المستشفيات وتوفير أحدث التجهيزات، وهي مستمرة في خطواتها النوعية باعتماد مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، قراراً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بهدف تعزيز كفاءة القطاع الصحي الاتحادي في الدولة عبر مسارات عديدة.

 

ويمتد اهتمام  الإمارات بالقطاع والعاملين فيه، إلى دول العالم، من خلال تقديم مساعدات للكوادر الصحية لتمكينها في مواجهة كورونا، حيث أرسلت الإمارات طائرة مساعدات لإيطاليا، تحمل تجهيزات متنوعة يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي، ضمن نهجها التضامني والإنساني مع مختلف الشعوب، وليس في هذه الأزمة فقط.

 

 

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