Advertisements

بوتين يعقد اجتماع لمناقشة جهود مكافحة كورونا في روسيا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:57 م
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، حول جهود مكافحة جائحة كوفيد 19 في روسيا، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقال بيسكوف في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين، إن الاجتماع، الذي سيعقد عن بعد، سيشمل ممثلين لمعاهد البحوث الروسية والمراكز الطبية التي تعمل على تطوير اللقاحات ونظم العلاج، مضيفا انه سيشارك مسؤولين على المستوى الوزاري ايضا.

يعمل بوتين عن بعد من مقر إقامته في نوفو أوجاريوفو خارج موسكو.

وفي الوقت نفسه، أصدر الكرملين، اليوم الثلاثاء، نص رسالة من بوتين إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي دخل للعناية المركزة ويخضع للعلاج من فيروس كورونا. وأبلغ بوتين جونسون في رسالته أن "طاقته وتفاؤله وروح الدعابة" ستساعد في دحر المرض.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كوفيد كورونا في روسيا روسيا بوتين الفيروس كورونا

أخبار تهمك

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

منذ يوم

باحثون من جامعة القاهرة يتوصلون إلى علاج من عقارين لصد كورونا

منذ أقل من ساعتين

لاعب مفاجأة يظهر على رادار الأهلي لتعويض رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ حوالي 20 ساعة

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

منذ يوم

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ يوم

ويليان في طريقه إلى برشلونة

منذ ساعة و 19 دقيقة

قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم السوادء للشركات والأفراد

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

خط سير كورونا في مصر.. مفاجأة عن موعد الذروة

منذ يوم

أمر مفزع.. تصريح قوي لـ"الصحة العالمية" عن تجارب علاج كورونا بأفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يحدد أول صفقاته الصيفية

منذ ساعة و 20 دقيقة

الرئاسة تعلق على أزمة كورونا وموعد زوالها

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

الكرملين ينفي تقارير عن اجتماع مزمع بين ترامب وبوتين

الكرملين: الإعداد لاجتماع بوتين وترامب مستمر رغم تصريحات الرئيس الأمريكي

الكرملين: روسيا لم تتلق تأكيداً بشأن إلغاء لقاء ترامب وبوتين

قمة بين بوتين وكيم يلتقيان في نهاية أبريل الجاري

الكرملين: بوتين يعقد اجتماعًا لمجلس الأمن لمناقشة اختبار الصواريخ الأمريكية

الكرملين: بوتين يعقد اجتماعا لمجلس الأمن الروسى بشأن تجربة الصاروخ الأمريكى

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:30 م

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار كورونا

باحثون من جامعة القاهرة يتوصلون إلى علاج من عقارين لصد كورونا

12:38 م

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

08:33 ص

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

06:10 م

مفاجأة.. الأهلي يحدد أول صفقاته الصيفية

01:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر