بوتين يعقد اجتماع لمناقشة جهود مكافحة كورونا في روسيا

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قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، حول جهود مكافحة جائحة كوفيد 19 في روسيا، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".



وقال بيسكوف في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين، إن الاجتماع، الذي سيعقد عن بعد، سيشمل ممثلين لمعاهد البحوث الروسية والمراكز الطبية التي تعمل على تطوير اللقاحات ونظم العلاج، مضيفا انه سيشارك مسؤولين على المستوى الوزاري ايضا.



يعمل بوتين عن بعد من مقر إقامته في نوفو أوجاريوفو خارج موسكو.



وفي الوقت نفسه، أصدر الكرملين، اليوم الثلاثاء، نص رسالة من بوتين إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي دخل للعناية المركزة ويخضع للعلاج من فيروس كورونا. وأبلغ بوتين جونسون في رسالته أن "طاقته وتفاؤله وروح الدعابة" ستساعد في دحر المرض.

