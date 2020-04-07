مصرع وإصابة 3 إثر حادث تصادم سيارتين غرب بورسعيد

لقي شاب مصرعه، بينما أصيب اثنين آخرين، صباح اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ربع نقل على الطريق السريع "بورسعيد-دمياط"، أمام ملف الديبة.





ووردت إشارة إلى الدكتور أحمد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة والسكان ببورسعيد، تفيد بوقوع حادث غرب المحافظة، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السلام بورسعيد.





وقام الفريق الطبي بتقديم الخدمة الطبية الأولية للمصابين وهما: محمد محمد السيد 22 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالجسم، ومحمد حسن محمد 21 سنة، نزيف بالمخ وغيبوبة تامة.





كما تم التحفظ على عمرو أحمد السيد، 24 سنة جثة هامدة، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة للوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن.





مصرع سائق وإصابة سيدة إثر حادث شرق بورسعيد



وفي سياق آخر، كان سائق سيارة أجرة، لقي مصرعه كما أصيبت سيدة بعدما صدمها، بسبب اختلال عجلة القيادة بيده واصطدامه بالرصيف، امام مطعم بيتزا بينو فى نطاق دائرة الشرق.

واستقبل مستشفى السلام عن طريق سيارة الإسعاف المصابة نعناعة كريم إبراهيم 28 سنة، وبالفحص الطبي تبين وجود جروح قطعية متفرقة بالجسم وكدمات وسحاجات والحالة العامة مستقرة وتم تقديم الخدمة الطبية لها.

كما استقبلت مشرحة المستشفى المذكور محمد محمد إبراهيم 40 سنة جثة هامدة بواسطة الإسعاف، وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العام حينها، للوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن.

ميناء بورسعيد يستقبل سفينة يبلغ طولها 75 مترا

