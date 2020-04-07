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"التعليم": لم نتلق شكاوى من امتحانات أولى ثانوي في اليوم الثالث
الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:05 م
ريم محمود
تتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوي والتي تتم على الـ"تابلت" من المنزل.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء: إن الإحصائية الخاصة بعدد الطلاب الذين دخلوا على المنصة، سيتم الإعلان عنها مساء اليوم.
وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنها لم تتلق أية شكاوى حتى الآن، خاصة بالامتحان.
وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت عن عقد اختبار تجريبي (بدون درجات) من 5 أبريل 2020 الي ٢٢ أبريل لطلبة الصف الأول الثانوي، يؤديه الطلاب من المنزل، كتدريب لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.
كما يؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي في مايو على التابلت، من المنزل، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.
التعليم امتحان أولى ثانوي تجريبي
وقالت الوزارة، إن الامتحان تجريبي (بدون درجات) يوم 5 أبريل 2020 لطلبة الصف الأول الثانوي، يؤديه الطلاب من المنزل، كتدريب لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام وجدول الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوي من 5 حتى 22 أبريل، وتم تحديد الساعات المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة.
وأضافت الوزارة، أنه سيتم اتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت ويعقد الامتحان الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا وفقا للجدول ويمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.
وأوضحت أن الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار التجريبي للصف الأول الثانوي حسب المحافظة، من الساعة 8 صباحًا حتى 10 صباحًا في القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والاقصر والبحر الأحمر
ومن الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا في الجيزة والغربية وسوهاج وقنا وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء.
ومن الساعة 12 ظهرًا إلى 2 ظهرًا في الدقهلية والقليوبية والبحيرة وبني سويف والإسماعيلية والسويس ومطروح.
ومن الساعة 2 ظهرًا حتى 4 عصرًا في الشرقية والإسكندرية والمنيا وأسيوط ودمياط وبورسعيد والوادي الجديد.
يذكر أن سيتم عقد اختبار تجريبي (بدون درجات) يوم 5 أبريل 2020 لطلبة الصف الأول الثانوي، يؤديه الطلاب من المنزل، كتدريب لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.
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