"التعليم": لم نتلق شكاوى من امتحانات أولى ثانوي في اليوم الثالث

تتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوي والتي تتم على الـ"تابلت" من المنزل.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء: إن الإحصائية الخاصة بعدد الطلاب الذين دخلوا على المنصة، سيتم الإعلان عنها مساء اليوم.





وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنها لم تتلق أية شكاوى حتى الآن، خاصة بالامتحان.





وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت عن عقد اختبار تجريبي (بدون درجات) من 5 أبريل 2020 الي ٢٢ أبريل لطلبة الصف الأول الثانوي، يؤديه الطلاب من المنزل، كتدريب لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.





كما يؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي في مايو على التابلت، من المنزل، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.



