Advertisements

"التعليم": لم نتلق شكاوى من امتحانات أولى ثانوي في اليوم الثالث

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:05 م
وزير التعليم طارق شوقي
وزير التعليم طارق شوقي
ريم محمود
تتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوي والتي تتم على الـ"تابلت" من المنزل.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء: إن الإحصائية الخاصة بعدد الطلاب الذين دخلوا على المنصة، سيتم الإعلان عنها مساء اليوم.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنها لم تتلق أية شكاوى حتى الآن، خاصة بالامتحان.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت عن عقد اختبار تجريبي (بدون درجات) من 5 أبريل 2020 الي ٢٢ أبريل لطلبة الصف الأول الثانوي، يؤديه الطلاب من المنزل، كتدريب لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.

كما يؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي في مايو على التابلت، من المنزل، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

التعليم امتحان أولى ثانوي تجريبي

وقالت الوزارة، إن الامتحان تجريبي (بدون درجات) يوم 5 أبريل 2020 لطلبة الصف الأول الثانوي، يؤديه الطلاب من المنزل، كتدريب لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام وجدول الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوي من 5 حتى 22 أبريل، وتم تحديد الساعات المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة.

وأضافت الوزارة، أنه سيتم اتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت ويعقد الامتحان الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا وفقا للجدول ويمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.

وأوضحت أن الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار التجريبي للصف الأول الثانوي حسب المحافظة، من الساعة 8 صباحًا حتى 10 صباحًا في  القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والاقصر والبحر الأحمر

ومن الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا في الجيزة والغربية وسوهاج وقنا وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء.

ومن الساعة 12 ظهرًا إلى 2 ظهرًا في الدقهلية والقليوبية والبحيرة وبني سويف والإسماعيلية والسويس ومطروح.

ومن الساعة 2 ظهرًا حتى 4 عصرًا في الشرقية والإسكندرية والمنيا وأسيوط ودمياط وبورسعيد والوادي الجديد.

يذكر أن سيتم عقد اختبار تجريبي (بدون درجات) يوم 5 أبريل 2020 لطلبة الصف الأول الثانوي، يؤديه الطلاب من المنزل، كتدريب لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم التعليم التربية والتعليم الامتحان التجريبى أولى ثانوى

أخبار تهمك

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

خط سير كورونا في مصر.. مفاجأة عن موعد الذروة

منذ يوم

أمر مفزع.. تصريح قوي لـ"الصحة العالمية" عن تجارب علاج كورونا بأفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم السوادء للشركات والأفراد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ حوالي 20 ساعة

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

منذ يوم

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ يوم

الرئاسة تعلق على أزمة كورونا وموعد زوالها

منذ حوالي 6 ساعات

ويليان في طريقه إلى برشلونة

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. الأهلي يحدد أول صفقاته الصيفية

منذ ساعة و نصف

لاعب مفاجأة يظهر على رادار الأهلي لتعويض رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

منذ يوم

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار كورونا

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

باحثون من جامعة القاهرة يتوصلون إلى علاج من عقارين لصد كورونا

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:30 م

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار كورونا

باحثون من جامعة القاهرة يتوصلون إلى علاج من عقارين لصد كورونا

12:38 م

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

08:33 ص

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

06:10 م

مفاجأة.. الأهلي يحدد أول صفقاته الصيفية

01:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر