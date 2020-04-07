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أرسنال يقترب من ضم مدافع جديد

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:20 م
نونيز
نونيز
عبد القادر عرابي

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية اليوم، أن نادي أرسنال الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع قلب دفاع جديد، ينضم للفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

ووفقاً لشبكة 90min البريطانية اليوم، فإن الإسباني أوناي نونيز قلب دفاع أتليتيك بلباو، هو المدافع المطلوب من قبل ميكيل أرتيتا مدرب الجانرز، خلال الصيف القادم.

 

وعلى الرغم من عدم لعبه بشكل أساسي مع الفريق الباسكي مطلع الموسم الحالي، إلا أن اللاعب برز بقوة خلال النصف الثاني من الموسم.

 

وجذب اللاعب اهتمام عدة أندية أوروبية نحوه، أبرزها بايرن ميونخ وويست هام يونايتد.

 

ويريد أرسنال تقوية خط دفاعه للموسم المقبل، في ظل تواضع أفراد مستوى خط الدفاع الحالي دافيد لويز وشكودران موستافي وسوكراطيس باباستادوبولوس.

 

ومن المقرر أن يعود الفرنسي ويليام ساليبا لأرسنال في الموسم المقبل، بعد انتهاء إعارته مع فريق سان إيتيان الفرنسي.

 

وقام نونيز بتغيير وكيل أعماله، في إشارة قوية لرغبته في مغادرة الفريق مستقبلاً، حيث أشارت تقارير أسبانية، إلى أن النادي الباسكي سيحاول تعديل عقده، حيث يتواجد شرطاً جزائياً يبلغ 30 مليون يورو فقط في عقده، يسمح له بالرحيل عن الفريق.

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