على عكس التوقعات.. الناتج الصناعي الألماني يصعد 0.3%

أشارت التوقعات إلى انكماش الاقتصاد الألماني هذا العام في ظل إغلاق أغلب المصانع والمتاجر والأنشطة الأخرى منذ أسابيع للمساعدة في إبطاء انتشار فيروس كورونا.





إلا أن الناتج الصناعي الألماني صعد بنسبة 0.3% في فبراير، لكن الأرقام التي فاقت التوقعات تتعلق بالفترة السابقة على التأثير الفعلي لفيروس كورونا على أكبر اقتصاد أوروبي وتحذير وزارة الاقتصاد من انهيار وشيك.





وأظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات زيادة 1.8% في إنتاج السلع الاستهلاكية الألمانية، لكن إنتاج السلع الرأسمالية هبط 0.3%. وكان استطلاع أجرته رويترز توقع تراجعا 0.9% في القراءة الإجمالية.





وأصدرت وزارة الاقتصاد توقعات قاتمة، قائلة إن تفشي فيروس كورونا أحدث "توقفا مفاجئا" لتعاف في الاقتصاد الصناعي كان قد بدأ بعد مرحلة ضعف استمرت لعامين.





وقالت الوزارة أمس الاثنين إنها تتوقع تراجعات كبيرة في الطلبيات لشهري مارس آذار وأبريل نيسان وانخفاضات حادة في الإنتاج في ربعي السنة الأول والثاني.

وجرى تعديل قراءة إنتاج يناير كانون الثاني بالزيادة إلى 3.2% من 3% في التقدير السابق.











