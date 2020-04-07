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بدعم القرارات الإيجابية .. البورصة تربح 15.4 مليار جنيه بختام جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:49 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
 
أخبار البورصة المصرية


أنهت البورصة المصرية،  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء علي  ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات المصريين مع صعود جميع الأسهم القيادية والتي جاء علي رأسها سهم التجاري الدولي الذي تجاوز الـ 60 جنيه في ظل إستقرار الأوضاع نسبياً  وارتفاع البورصات العربية ، وتعويض سعر البترول لبعض خسائره ومع مجموعة القرارات الإيجابية اتي إتخذها  الرئيس عن سلسلة من السماحات والتاجيلات للعديد من الملفات الشائكة.


وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 15.4مليار جنيه ليغلق عند مستوى 543.3 مليار جنيه.

مؤشرات البورصة المصرية

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 4.1% ليغلق عند مستوى 9840.6 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.2% ليغلق عند مستوى 1037.7 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 2.9% ليغلق عند مستوى 1054.4 نقطة.
 
تداولات البورصة المصرية

وبلغ حجم التداول بالبورصة المصرية اليوم نحو 394.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 33.8 ألف عملية لعدد 176 شركة، وارتفعت أسهم 135 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 18 شركة، ولم تتغير مستويات 23 شركة.

تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية

وإستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية علي نسبة  76.4% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة18.6%، والعرب على 4.9% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 71.2% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة28.7%.
 

وسجلت مشتريات المصريين بالبورصة المصرية اليوم نحو 318.3 مليون جنيه ، فيما سجلت مبيعات العرب والأجانب نحو 12.7 مليون جنيه و 305.6مليون جنيه علي التوالي.


وقالت رانيا الجندي خبيرة أسواق المال ل " الفجر " أن مؤشرات البورصة المصرية ارتفعت اليوم بسبب ارتفاع الاسواق العالمية وقرب الوصول لحل أزمة اوبك ، بالإضافة الي ضخ أموال شهادات البنك الأهلي ومصر و و10%من صندوق حماية المستثمر، و بالإضافة أيضاً الي تفاوض البنك المركزي  المصري لضخ  20 مليار وتوزيعهم علي الأسهم وشركات التنفيذ.

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