جهاز الخدمة الوطنية: توفير السلع والمطهرات للمواطنين بأسعار مناسبة

قال اللواء مصطفى أمين علي، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إن القيادة العامة للقوات المسلحة كلفت الجهاز باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير وتوزيع السلع الغذائية الأساسية والعديد من مواد الوقاية والتطهير لتأمين توفيرها في الأسواق بكميات وأسعار مناسبة.





وأضاف "علي"، خلال كلمته على هامش تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة والقطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد، اليوم الثلاثاء، أن الجهاز قام من خلال بعض شركاته بالمساهمة في توفير السلع الغذائية الهامة بتجهيز 25 ألف طن لحوم ودواجن مجمدة وأسماك و18 ألف طن من الزيت والبقوليات والجبن والسكر وغيرها بالإضافة للخضروات.





وتابع، أنه للمساهمة في توفير الاحتياجات اللازمة من اللحوم الطازجة يتواجد بمزارعنا 46 ألف رأس ماشية و13500 رأس من الأغنام، والشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي قامت بحصاد 160 ألف طن من الذرة الصفراء، و70 ألف طن من محصول البطاطس، وسيتم حصاد 250 ألف طن من محصول القمح.





وأردف، أنه في مجال توفير مستلزمات التطهير كرست شركة النصر للصناعات الوسيطة جهودها لإنتاج الكيماويات الخاصة بتطهير الأسطح والأرضيات بدرجات تركيز مختلفة، بما يتناسب مع أغراض الاستخدام، وانتاج العديد من مستلزمات الوقاية والتطهير وتعقيم الأيدي والتي تعتمد على الكحول بتركيز 70-75%، ويتم توفيرها بعبوات مختلفة الأحجام لتتماشى مع كافة المستهلكين وتم إيجازة جميع هذه المنتجات، وتبلغ الطاقة الانتاجية أكثر من 5 آلاف طن يوميًا بخلاف 80 ألف طن تم تسليمها للعديد من الجهات والاجهزة، وتساهم الشركة الوطنية للبترول في دعم توفير البترول من خلال 268 محطة وقود موزعة على مستوى الجمهورية بأكثر من 80 ألف طن من أصناف الوقود المختلفة.





وشدد، على أنه يتم إتاحة السلع الغذائية بكافة أنواعها بأسعار مناسبة للمواطنين من خلال 240 منفذ بيع ثابت بالإضافة إلى عربات متحركة تدفع لأماكن الاحتياجات على مستوى المحافظات.





وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة والقطاع المدنى بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الإثنين، عن خروج ١٢ من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة أجنبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 259 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 396 حالة، من ضمنهم الـ 259 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 149 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الإثنين، هو 1322 حالة من ضمنهم 259 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و85 حالة وفاة.





واستعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تحليلًا للوضع الوبائي في مصر وتقييمًا لحالة المصابين المتواجدين بالمستشفيات، حيث تبين أن 88% منهم يعانون أعراضًا بسيطة، و7% يعانون أعراضًا متوسطة، كما لفتت إلى أن 3% يعانون أعراضًا حادة، و2% حالتهم حرجة، مؤكدة أن مصر من الدول ذات الإصابات البسيطة بالنسبة لعدد السكان وفقًا لتقسيمات منظمة الصحة العالمية، حيث قسمت منظمة الصحة العالمية دول العالم إلى ثلاث مجموعات حسب عدد الإصابات بالنسبة لتعداد السكان بالمليون وهي (مرتفعة الإصابات، متوسطة الإصابات، بسيطة الإصابات ومنها مصر)، كما أشارت إلى وفاة 30٪؜ من حالات الوفاة في مصر، قبل الوصول إلى المستشفيات.





ولفتت الوزيرة إلى أن الوزارة تقدم خدمات الدعم النفسي للمواطنين أثناء فترات العزل المنزلي وكذلك للمصابين والمخالطين، وذلك من خلال الساخن ١٠٥، كما تم تفعيل خطين آخرين هما ٠٨٠٠٨٨٨٧٠٠ و٠٢٢٠٨١٦٨٣١

،حيث يتم إعادة الاتصال بالمواطن خلال ٢٤ ساعه من تاريخ الاتصال بواسطة فريق من الأطباء المتخصصين في كل من الدعم النفسي والدعم الاجتماعي.





وأضافت أن خدمة الدعم النفسي تشمل أيضًا أعضاء الفرق الطبية داخل مستشفيات العزل، كما تستهدف أيضًا ضرورة التوعية بأن الإصابة بفيروس كورونا ليست وصمة، ويتم الإجابة عن استفسارات الجمهور حول كيفية التعامل مع الضغوطات المتزايدة، موضحة أنه تم تدريب 150 متخصصًا في الصحة النفسية للدعم النفسي والرد على استفسارات الجمهور على صفحات الوزارة الرسمية وذلك في إطار الجهود المبذولة لمواجهة الوباء.





وأكد مستشار وزيرة الصحة، عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



