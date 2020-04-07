السيسي للمصريين: "ربنا هيساعدنا وهنعبر التحدى"

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية لكل مؤسسات الدولة على الجهود التي تبذل لمواجهة فيروس كورونا، مطالبا بمزيد من الجهد في هذه المرحلة.





وأشار "السيسي"، خلال كلمته أثناء تفقده الأطقم التابعة للقوات المسلحة لمعاونة القطاع المدني لمكافحة فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، إلى أن الدولة كلها تعمل معا، وكل عناصر الدولة معنية بالمواجهة، معقبا: "ننجح في تحدياتنا لأن كلنا مع بعض".





وأضاف أن الدولة المصرية نجحت في الخروج من التحديات التي تواجهها لأن الجميع يعمل معا حكومة وشعب، كمسار الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن العالم كله اعترف بالنجاح الذي حققته مصر، مؤكدا أن مصر ستعبر تحدي المرحلة الحالية بتكاتف المصريين معا.



