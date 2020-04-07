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إيهاب صالح للفنانين: شوفوا تامر حسني بيعمل إيه لجمهوره

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:19 م
بوابة الفجر
نور طلعت
تطرق المذيع ايهاب صالح، خلال برنامجه "إبقى تعالى بالليل" عبر إذاعة نجوم إف أم، إلى الحديث عن الفنان تامر حسني، وما يفعله لجمهوره خلال أزمة"كورونا".

وقال صالح، :"يوجد ناس في حياتنا تحاول تغيرنا إلى الأحسن، منهم الفنان تامر حسني، حيث أفضل الاستماع إلى نصائحه ورأيه على الرغم من شخصيتي التي لا تفضل الاستماع إلى نصائح أحد سوى القلائل، وفي الحقيقة تامر ساندني كثير خلال الفترة الأخيرة من حياتي".

ووجه رسالة قاسية إلى جميع الفنانين خصوصا الذين اتجهوا مؤخرا خلال فترة حظر التجول لتطبيق"تيك توك" وقيامهم لفيديوهات مضحكة فقط ولم يقوموا بأي دور إيجابي نحو جمهورهم، بأن يشاهدوا الفنان تامر حسني، ماذا يفعل لجمهوره في هذه الأزمة حيث سخر جميع حساباته الشخصية عبر"السوشيال ميديا" لتوعية الجميع بتقديمه النصائح إليهم"، وتمنى أن يستفيدوا هؤلاء الفنانين من الفنان تامر حسني ويفعلوا مثله.

واختتم قائلًا،:"محدش دفعلي فلوس عشان أقول هذا الكلام، ولكنه بالفعل قدوة وأتمنى له النجاح دائمًا وأن يظل رقم واحد".

في سياق آخرشارك الفنان تامر حسني، في تحدي الخير وكفالة الأسر لرفع العبء على غير القادرين بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، وانتشار فيروس كورونا وما سببه من أضرار للبعض، بسبب جلوسهم في منازلهم.

وكفل حسني، أكبر عدد من الأسر والتي تبلغ عددها 400 أسرة، كما أعلن عبر صفحاته الرسمية بالسوشيال ميديا، عن تضامنه لمباردة الفنان حلمي عبد الباقي التي تهدف إلى مساعدة الغير مقتدرين.

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