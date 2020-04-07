نيقولا معوض يستعيد ذكرياته بصورة جديدة له أمام البحر

نشر الفنان نيقولا معوض صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".وظهر "معوض" في هذه الصورة يستعيد ذكرياته من أمام البحر، حيث كتب "معوض" على هذه الصورة قائلا: "تنفس البحر، بيروت، لبنان، القاهرة، مصر".وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: منور يا نجم وحشتنا والله، ربنا يوفقك دايما.يذكر أن أخر الأعمال التي شارك بهز "معوض"، في مسلسل "الباشا" الذي دارت أحداثه بقرية بلبنان صغيرة، وشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من انور انور، رشيد عساف، جيهان خماس، منال طحان، وأخرون.