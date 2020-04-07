"القابضة الكيماوية" تعيد تشكيل مجلس إدارة " مصر لصناعة الكيماويات" بإضافة عضوين جديدين













كشفت البورصة المصرية اليوم أن شركة القابضة للصناعات الكيماوية،قد قررت إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات التابعة لها، وذلك بإضافة عضوين جديدين .

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أن التشكيل الجديد أصبح 10 أعضاء بما فيهم رئيس المجلس ، بعد ماكان التشكيل القديم 8 أعضاء فقط وجاء التشكيل كالتالي :





محمود عبد الرحمن عشماوى، رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب، ووائل محمد شمس عضو معين غير متفرغ يمثل القابضة الكيماوية، و زينهم زكى محمد حسن عضو معين متفرغ للشؤن الهندسية، نقلا من شركة الدلتا للأسمدة، ووجدى قلته ميخائيل عضو ممثلا عن المساهمين و محمد فؤاد رمضان عضو غير متفرغ ممثلا لبنك مصر، وكلا من أحمد يحيى فضل الله و ومحمد صابر عبد المعز حسين وماجد حسنى حسن و محمد السيد ابو ألوفا يوسف اعضاء منتخبين ممثلين عن العاملين بالشركة، بجانب محمد سعد الدين أحمد يونس رئيس اللجنة النقابية للعاملين .

وبحسب البيان ، فإن العضوين الجديدين وهما زينهم زكى المنقول من شركة الدلتا للأسمدة بعد إعادة تشكيل مجلس إدارتها و محمد السيد ابو الوقت يوسف المنتخب عن العاملين سيستكملان مدة المجلس الحالية التى بدأت عام 2018 وتنتهى العام المقبل .