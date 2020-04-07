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"القابضة الكيماوية" تعيد تشكيل مجلس إدارة " مصر لصناعة الكيماويات" بإضافة عضوين جديدين

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:10 م
القابضة للكيماويات
القابضة للكيماويات
نيفين سمير



كشفت البورصة المصرية اليوم أن شركة القابضة للصناعات الكيماوية،قد قررت إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات التابعة لها، وذلك بإضافة عضوين جديدين .
 
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أن التشكيل الجديد أصبح  10 أعضاء بما فيهم رئيس المجلس ، بعد ماكان التشكيل القديم 8 أعضاء فقط وجاء التشكيل كالتالي :

محمود عبد الرحمن عشماوى، رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب، ووائل محمد شمس عضو معين غير متفرغ يمثل القابضة الكيماوية، و زينهم زكى محمد حسن  عضو معين متفرغ للشؤن الهندسية، نقلا من شركة الدلتا للأسمدة، ووجدى قلته ميخائيل عضو ممثلا عن المساهمين  ومحمد فؤاد رمضان عضو غير متفرغ ممثلا لبنك مصر، وكلا من أحمد يحيى فضل الله و ومحمد صابر عبد المعز حسين وماجد حسنى حسن و محمد السيد ابو ألوفا يوسف اعضاء منتخبين ممثلين عن العاملين بالشركة، بجانب محمد سعد الدين أحمد يونس رئيس اللجنة النقابية للعاملين .
 
وبحسب البيان ، فإن العضوين الجديدين وهما  زينهم زكى المنقول من شركة الدلتا للأسمدة بعد إعادة تشكيل مجلس إدارتها و محمد السيد ابو الوقت يوسف المنتخب عن العاملين سيستكملان مدة المجلس الحالية التى بدأت عام 2018 وتنتهى العام المقبل .
 

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