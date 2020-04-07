الآثار النفسية للعزل المنزلي في "الإنسان أولاً".. الليلة على قناة اقرأ

تعرض قناة اقرأ الليلة في تمام الساعة العاشرة، حلقة جديدة من برنامج "الإنسان أولاً" تقديم الإعلامي علي داود، حيث يستضيف الاخصائية النفسية، نوال الزهراني لتوضيح كيفية التعامل مع الآثار النفسيه للعزل المنزلي والصحي والمراحل المصاحبة لها، وكيف يمكن أن نصف العالم في تقبله للإجراءات الدولية في التعامل مع الفيروس، و ماهي المراحل الطبيعية للإجراءات الاحترازية من الناحية النفسية و لماذا تتفاوت الاستجابات ويرتفع القلق والهلع عند البعض وينخفض عند آخرين.

كما توضح الحلقة كيفية الوصول لاستجابة متزنة ومتبعة للأنظمة في التعاطي مع القلق والهلع العالمي، وما هي التقنيات النفسية للتعامل مع الأزمة للأسر المعزولة ولكبار السن والأطفال وماذا يجب أن يُقدم من الناحية النفسية للعاملين في الرعاية الصحية و كيف نبني المسؤولية الفردية والامتثال الفردي بالإضافة إلى مناقشة عامة ونصائح حول العزل المنزلي الصحي والطرق الصحيحة للتعامل المثالي مع ظروف العزل.

الحلقة تعاد في اليوم التالي الساعة ٦:٠٠ و ١٠:٣٠صباحا والساعة ٢:٣٠ بعد الظهر.