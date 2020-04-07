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قرار عاجل بشأن منحة الـ ٥٠٠ جنيه للعمالة غير المنتظمة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:10 م
منحة ال500 جنيه
منحة ال500 جنيه
أحمد الشيخ
قال محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تقوم حاليًا بتمويل سداد منحة الـ ٥٠٠ جنيه شهريًا للعمالة غير المنتظمة لمدة ثلاثة أشهر، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة. 

وأضاف إنه تم مد تقديم الإقرارات الضريبية للقطاعات المتضررة حتى ٣٠ يونيه المقبل، ويكون سداد الضريبة المستحقة على ثلاثة أقساط بحيث يتم دفع الثلث الأول حتى آخر أبريل، والثلث الثانى حتى آخر مايو، والباقى حتى نهاية يونيه مع تقديم الإقرارات الضريبية دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية.

أشار الوزير إلى أنه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، تأجيل سداد أو تقسيط كل أو بعض ما يستحق من اشتراكات التأمينات الاجتماعية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بدون حساب مبالغ إضافية، للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فیروس کورونا.


وأوضح أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة سداد ٣٠٪ من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات

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