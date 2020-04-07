السيسي: لحد دلوقتي ربنا مساعدنا.. وإذا حدث تطور الوضع هيكون صعب

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يحرص على تفقد الأوضاع في الشوارع ليرى مدى التزام المصريين بالاجراءات، مشيرا إلى أنه لاحظ أن البعض لا يرتدي كمامات في وسائل النقل.





وأشار "السيسي"، خلال كلمته أثناء تفقده الأطقم التابعة للقوات المسلحة لمعاونة القطاع المدني لمكافحة فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، إلى أن الدولة والجيش عليهم دور في تطهير المنشأت، ووسائل النقل، مضيفا: "لحد دلوقتي ربنا مساعدنا، ولكن لازم نخلي بالنا أكتر".





وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن حرص المواطن سينعكس على مستقبل مصر وأولادها، منوها بأنه لو حدث تطور الوضع هيكون صعب.



