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السيسي: لحد دلوقتي ربنا مساعدنا.. وإذا حدث تطور الوضع هيكون صعب
الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:18 م
هدى عبدالرازق
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يحرص على تفقد الأوضاع في الشوارع ليرى مدى التزام المصريين بالاجراءات، مشيرا إلى أنه لاحظ أن البعض لا يرتدي كمامات في وسائل النقل.
وأشار "السيسي"، خلال كلمته أثناء تفقده الأطقم التابعة للقوات المسلحة لمعاونة القطاع المدني لمكافحة فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، إلى أن الدولة والجيش عليهم دور في تطهير المنشأت، ووسائل النقل، مضيفا: "لحد دلوقتي ربنا مساعدنا، ولكن لازم نخلي بالنا أكتر".
وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن حرص المواطن سينعكس على مستقبل مصر وأولادها، منوها بأنه لو حدث تطور الوضع هيكون صعب.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الإثنين، عن خروج ١٢ من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة أجنبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 259 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 396 حالة، من ضمنهم الـ 259 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 149 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.
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