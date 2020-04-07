مقترح برلماني لبث دروس توعوية عن كورونا عبر مكبرات المساجد

وجهت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، مقترحًا برلمانيًا إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير الأوقاف، بشأن بث خطب توعوية مسجلة وموحدة عن الوقاية من فيروس "كورونا" عبر مكبرات الصوت بالمساجد.





وأوضحت "متى"، في مقترحها، اليوم الثلاثاء، أن بيوت الله لها مكانة عظيمة في نفوس المصريين، وهي مؤسسة تربوية تلعب دورًا كبيرًا وبالغًا في التأثير على حياة الفرد وتشكيل وعيه، كما أنها منبرًا لتناول الموضوعات والقضايا التي تمس المجتمع.





وأردفت "نائبة البرلمان"، لما كان قرار إغلاق دور العبادة مؤقتًا، ومن ثم أصبح من الصعب التركيز في خطب الجمعة حول سبُل الوقاية من فيروس "كورونا"، فمن الممكن استغلال مكبرات الصوت في المساجد لبث دروس توعوية حول أهمية الالتزام المنزلي وسبُل الوقاية من هذا الفيروس، والتي من شأن ذالك أن يستفاد منه أفراد المجتمع بمسلميه وأقباطه، لاسيما بعد آذان العشاء الذي يمكث فيه الجميع داخل المنازل.





وفي وقت سابق، قررت وزارة الأوقاف، إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات بالصيغة التالية:





اللهُ أكبر، اللهُ أكبر. اللهُ أكبر، اللهُ أكبر





أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله









أشهد أن محمدًا رسولُ الله. أشهد أن محمدًا رسول الله





ألا صلوا في بيوتكم





ألا صلوا في رحالكم





الله أكبر الله أكبر





لا إله إلا الله





وقالت الأوقاف في بيان صحفي حينها: «يأتي القرار بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد (covid -19) وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر. وعلى جميع العاملين بالأوقاف التنفيذ الفوري للقرار».



