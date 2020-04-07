بسمة تدعو معجبيها لمتابعة حفل مناجاة ليلة النصف من شعبان لـ محمد ثروت

دعت النجمة السينمائية بسمة، من خلال صفحتها الرسمية على الانستجرام معجبيها لمتابعة حفل "مناجاة" ليلة النصف من شعبان للفنان محمد ثروت، وقد لاقا المنشور إعجاب كبير من قبل متابعي الفنانة بسمة.

يذاع الحفل مساء يوم الأربعاء المقبل 8 إبريل من خلال قناة الفنان محمد ثروت الرسمية على اليوتيوب.

والجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة بسمة هو مسلسل "شاهد عيان" بطولة حسن الرداد، وتأليف أحمد مجدي، إخراج محمد حماقي، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم .

وشاركت بسمة أيضا مؤخراً البطولة في فيلم "رأس السنة" الذي شاركها بطولته كل من الفنان اياد نصار وشيرين رضا وأحمد مالك.