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تفاصيل الحالة الصحية لرئيس الوزراء البريطاني بعد إصابته بكورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:20 م
جونسون
جونسون
وكالات

أكد المتحدث باسم الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن بوريس جونسون يتنفس دون أي مساعدة بعد تلقيه علاجا بالأكسجين.

 

وكشف المتحدث باسم الحكومة البريطانية، في مؤتمر صحفي، أن "حالة جونسون كانت مستقرة في الليلة الماضية بالعناية المركزة"، مضيفًا أن رئيس الوزراء لا يزال يتمتع بحالة معنوية جيدة.

 

وقال المتحدث، إن رئيس الوزراء البريطاني لم يحتاج إلى أجهزة التنفس الصناعي.

 

وقد نُقل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء أمس الاثنين، إلى العناية المركزة، بعد تدهور حالته الصحية، على خلفية إصابته بفيروس كورونا.

 

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، تدهورت حالة جونسون الصحية، وذلك بعد 10 أيام من إصابته بالفيروس المميت.

وأشار متحدث باسم مكتب جونسون، إلى أن الأخير يعاني من نوبة سعال وارتفاع في الحرارة، بينما يبقى تحت عناية مركزة في مستشفى ساينت توماس في لندن.

 

وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن جونسون عانى من مشاكل في التنفس، وتم استخدام التنفس الصناعي.

 

وأعلنت الحكومة البريطانية، أن جونسون دخل المستشفى لإجراء فحوصات طبية على خلفية إصابته بفيروس كورونا، موضحة أنه "تم نقل جونسون للمستشفى نتيجة استمرار معاناته من أعراض فيروس كورونا منذ إصابته قبل 10 أيام".

 

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

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