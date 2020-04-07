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هكذا هنأت فايا يونان هبة الطوجي بنجاح عرض 'ملوك الطوائف'

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:20 م
بوابة الفجر
روان هيثم

نشرت الفنانة فايا يونان، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ''انستجرام"، وظهرت "يونان" في هذه الصورة برفقة هبة الطوجي، وكتبت على هذه الصورة قائلة: "بعد انتهاء عرض هبة الرائع بملوك الطوائف على أمل ينتهي كل يلي عم نعيشوا قريبا ونرجع نستمتع بالموسيقى والفن بكل مكان مثل ما بنستاهل ومتل ما بنحتاج".

 

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: اللهم أمين يارب نخلص من الأزمة دي على خير وتعدي بسلام بحبك جدا.

 

يذكر أن آخر حفلات فايا يونان، حفتلها في تونس خلال مهرجان العربي للموسيقي المتلزمة، والتي قدمت خلال الحفلة مجموعة متميزة أغانيها القديمة والجديدة.

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