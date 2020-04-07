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السيسي عن حملات التشكيك: "قالوا مش هيقدروا وقدرنا وهخبي عليكم ليه"

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:22 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه حتى الآن الأمور تحت السيطرة بفضل جهود كل من الصحة والإعلام والداخلية، منوها بأن رأى أن وزارة الداخلية كافية وحدها أن تقوم بإجراءات تطبيق حظر تجول المواطنين.

وانتقد "السيسي"، خلال كلمته أثناء تفقده الأطقم التابعة للقوات المسلحة لمعاونة القطاع المدني لمكافحة فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، التشكيك في الاجراءات التي تتخذها الدولة، معقبا: "مينفعش.. وده حصل قبل كده في المشروعات زي قناة السويس، قالوا مش هيقدروا وقدرنا مع بعض".

وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن حربنا مع الفصيل الشرير لن تنتهي، مضيفا: "لو عايزين بلدنا خالية من الاشرار يجب ألا نلتفت لمحاولات التشكيك"، مؤكدا أنه ليس هناك اخفاء لأي معلومات، معقبا: "هخبي عليكم ليه، ده العالم كله عايش اللي عايشينه".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الإثنين، عن خروج ١٢ من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة أجنبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 259 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 396 حالة، من ضمنهم الـ 259 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 149 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.

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