السيسي عن حملات التشكيك: "قالوا مش هيقدروا وقدرنا وهخبي عليكم ليه"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه حتى الآن الأمور تحت السيطرة بفضل جهود كل من الصحة والإعلام والداخلية، منوها بأن رأى أن وزارة الداخلية كافية وحدها أن تقوم بإجراءات تطبيق حظر تجول المواطنين.





وانتقد "السيسي"، خلال كلمته أثناء تفقده الأطقم التابعة للقوات المسلحة لمعاونة القطاع المدني لمكافحة فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، التشكيك في الاجراءات التي تتخذها الدولة، معقبا: "مينفعش.. وده حصل قبل كده في المشروعات زي قناة السويس، قالوا مش هيقدروا وقدرنا مع بعض".





وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن حربنا مع الفصيل الشرير لن تنتهي، مضيفا: "لو عايزين بلدنا خالية من الاشرار يجب ألا نلتفت لمحاولات التشكيك"، مؤكدا أنه ليس هناك اخفاء لأي معلومات، معقبا: "هخبي عليكم ليه، ده العالم كله عايش اللي عايشينه".



