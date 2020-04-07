مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة ١٥‬‎ | اعرف الآن تفاصيل الحلقة الخامسة عشر من مسلسل حكايات بنات ومواعيد عرضه والقنوات الناقلة

وخاصة بعد عرض الحلقة 15 مساء أمس الإثنين، وذلك لما تشهده حلقات المسلسل من أحداث شيقة وممتعة ومليئة بالدراما والمواقف.

مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة ١٥‬‎ | تفاعل العديد من متابعي ومحبي مسلسل حكايات بنات وخاصة بعد عرض الحلقة 15 مساء أمس الإثنين، وذلك لما تشهده حلقات المسلسل من أحداث شيقة وممتعة ومليئة بالدراما والمواقف.

وشهد ‫مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة ١٥‬‎ أحداث شيقة للغاية ومن أبرزها مروان الذي ذهب لنور عند منزل والدتها و قال لها أنه اشتاق إليها ويريد أن ترجع له بعد انفصالهما، ثم تذهب نور لثائر وتسأله ماذا تفعل؟ ولكن يقول لها أنها هي التي يجب أن تأخذ هذا القرار، وأنه قلق جدًا من أن تتحول صداقتها له إلى أي مشاعر أخرى.





مواعيد عرض ‫مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع

يعرض ‫مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع ، كل يوم من السبت إلى الخميس على شاشة قناة "one" الفضائية، في تمام الساعة 7:30 مساًء بتوقيت القاهرة، ثم يعرض على شاشة "on دراما" في تمام الساعة 10 مساًء.





مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع

يشارك في بطولة مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع، 4 نجمات جدد وهن أسماء جلال، هاجر أحمد، ميرنا نور الدين، هند عبدالحليم، وسيخرج جزئي المسلسل الجزء الرابع والخامس المخرج مصطفى أبو سيف، وتأليف نهال سماحة، ماريان مجدي، محمد عبد العزيز، أحمد بدر كرام.



