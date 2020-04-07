Advertisements

مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة ١٥‬‎ | اعرف الآن تفاصيل الحلقة الخامسة عشر من مسلسل حكايات بنات ومواعيد عرضه والقنوات الناقلة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:25 م
مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة ١٥‬‎
مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة ١٥‬‎
مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة ١٥‬‎ | اعرف الآن تفاصيل الحلقة الخامسة عشر من مسلسل حكايات بنات ومواعيد عرضه والقنوات الناقلة 

مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة ١٥‬‎ | تفاعل العديد من متابعي ومحبي مسلسل حكايات بنات وخاصة بعد عرض الحلقة 15 مساء أمس الإثنين، وذلك لما تشهده حلقات المسلسل من أحداث شيقة وممتعة ومليئة بالدراما والمواقف.

‫مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة ١٥‬‎ 
وشهد ‫مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة ١٥‬‎ أحداث شيقة للغاية ومن أبرزها مروان الذي ذهب لنور عند منزل والدتها وقال لها أنه اشتاق إليها ويريد أن ترجع له بعد انفصالهما، ثم تذهب نور لثائر وتسأله ماذا تفعل؟ ولكن يقول لها أنها هي التي يجب أن تأخذ هذا القرار، وأنه قلق جدًا من أن تتحول صداقتها له إلى أي مشاعر أخرى.

مواعيد عرض ‫مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع 
يعرض ‫مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع، كل يوم من السبت إلى الخميس على شاشة قناة "one" الفضائية، في تمام الساعة 7:30 مساًء  بتوقيت القاهرة، ثم يعرض على شاشة "on دراما" في تمام الساعة 10 مساًء.

مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع
يشارك في بطولة مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع، 4 نجمات جدد وهن أسماء جلال، هاجر أحمد، ميرنا نور الدين، هند عبدالحليم، وسيخرج جزئي المسلسل الجزء الرابع والخامس المخرج مصطفى أبو سيف، وتأليف نهال سماحة، ماريان مجدي، محمد عبد العزيز، أحمد بدر كرام.

مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة ١٥‬‎ | اعرف الآن تفاصيل الحلقة الخامسة عشر من مسلسل حكايات بنات ومواعيد عرضه والقنوات الناقلة 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواعيد عرض مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة ١٥‬ مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 15 مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع‎ مسلسل حكايات بنات 4 مسلسل حكايات بنات 15 مسلسل حكايات بنات حكايات بنات 4 الحلقة الخامسة عشر حكايات بنات 4 الحلقة 15 حكايات بنات 4 الحلقة 15 من مسلسل حكايات بنات

أخبار تهمك

خط سير كورونا في مصر.. مفاجأة عن موعد الذروة

منذ يوم

قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم السوادء للشركات والأفراد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

منذ يوم

لاعب مفاجأة يظهر على رادار الأهلي لتعويض رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

ويليان في طريقه إلى برشلونة

منذ ساعة و نصف

الرئاسة تعلق على أزمة كورونا وموعد زوالها

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

منذ يوم

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ حوالي 20 ساعة

باحثون من جامعة القاهرة يتوصلون إلى علاج من عقارين لصد كورونا

منذ ساعتين

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يحدد أول صفقاته الصيفية

منذ ساعة و نصف

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار كورونا

منذ ساعة و 7 دقيقة

أمر مفزع.. تصريح قوي لـ"الصحة العالمية" عن تجارب علاج كورونا بأفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 129 مترجم على قناة trt التركية بث مباشر ارطغرل مدبلج .. "نهاية الأم هايماه"| التشويق

أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 129 مترجم على قناة trt التركية بث مباشر ارطغرل مدبلج| التشويق

قرار تأجيل عرض قيامة ارطغرل الحلقة 131 | تردد قناة trt التركية بث مباشر لمسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 131

اعرف احداث الحلقه 146 من قيامه ارطغرل الجزء الخامس‬‎.. ننشر موعد عرض الحلقة وترددات القنوات الناقلة لها

تعرف على موعد عرض "حكايات بنات" الجزء الرابع

مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع‎ حصريا لاول مرة على قناة أون إي ON E الفضائية | اعرف موعد عرضه

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:30 م

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار كورونا

باحثون من جامعة القاهرة يتوصلون إلى علاج من عقارين لصد كورونا

12:38 م

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

08:33 ص

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

06:10 م

مفاجأة.. الأهلي يحدد أول صفقاته الصيفية

01:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر