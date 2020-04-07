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فان دايك يحسم مستقبله مع ليفربول

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:19 م
فان دايك
فان دايك
حسام مجدي
حسم واحد من نجوم نادي ليفربول الإنجليزي موقفه النهائي من البقاء مع النادي أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشف الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول أنه لا ينوي الرحيل عن النادي نهائيا قبل انتهاء عقده مع الريدز.

وقال فان دايك في تصريحات صحفية: "أود أن يتذكروني كأسطورة ليفربول، أريد تحقيق أشياء لا تصدق هنا. لدينا فريق رائع، ولا نفتقر إلى أي شيء ".


وتابع:"لدينا جميع الأدوات اللازمة للفوز: مدرب نحدد معه، فريق متعدد الاستخدامات، أسلوب لعب يولد الانتصارات والفوز، وملعب وأنصار يلعبون دور مهم للغاية".


وأنهى فان دايك حديثه قائلا:" أود أن أكون أحد هؤلاء اللاعبين الذين يعودون إلى أنفيلد بعد اعتزالهم، أرى أساطير النادي خلال المباريات وأشعر أنني جزء من عائلة كبيرة جداً".

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