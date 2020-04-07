تشكيل الأحلام للأهلي في الموسم الجديد

يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، للدخول في مفاوضات جادة مع عدد من اللاعبين تمهيدًا للحصول على توقيعهم بالموسم الجديد.

ونجح الأهلي في تجديد التعاقد مع وليد سليمان صانع ألعاب الفريق، لمدة موسمين متتاليين، فيما تم توجيه الشكر إلى حسام عاشور قائد الفريق مع إمكانية إعتزاله داخل القلعة الحمراء والحصول على الامتيازات.

كما أعلن المارد الأحمر، عن رحيل شريف إكرامي حارس الفريق بناءً على رغبته في ظل عدم المشاركة بشكل أساسي ورغبته في خوض تجربة جديدة.

ومن ناحية أخرى رفض أحمد فتحي، التوقيع على عقود تجديده مع المارد الأحمر، مفضلًا الاكتفاء بما قدمه للشياطين الحمر والخروج من أجل تأمين مستقبله.

وستقوم إدارة التعاقدات بقيادة أمير توفيق، على تلبية أوامر السويسري رينيه فايلر المدير الفني، بشأن التعاقدات وتعويض رحيل بعض اللاعبين بالموسم الجديد.

ويعد أبرز الأسماء المرشحة للدخول في قائمة الأهلي، كل من باهر المحمدي نجم الإسماعيلي لتعويض رحيل أحمد فتحي، بالإضافة إلى عودة أكرم توفيق من إعارته بالجونة وعودة محمد شريف من صفوف إنبي، بالإضافة إلى استعادة خدمات حمدي فتحي لاعب الوسط من إصابته، ليتم تعويض رحيل حسام عاشور بنهاية الموسم الجاري.

ويرصد "الفجر الرياضي" تشكيل الأهلي بالموسم الجديد في حال إتمام تلك الصفقات من خلال التقرير الآتي:-

ومن المتوقع أن يظل تشكيل الأهلي كما اعتاد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني، باستثناء وجود باهر المحمدي بدلًا من أحمد فتحي، ويظل مركز الحراسة محتفظ به محمد الشناوي، فيما يعود حمدي فتحي المصاب ويتم وضع أكرم توفيق على دكة البدلاء لتعويض حسام عاشور.

فيما سيتم الاستعانة بخدمات محمد شريف بدلًا من الأنجولي جيرالدو دا كوستا والمحتمل رحيله نهاية الموسم الحالي.

وسيكون التشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – باهر المحمدي

خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – أليو ديانج

خط الهجوم: محمد شريف – مروان محسن – جونيور أجايي