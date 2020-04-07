Advertisements

تشكيل الأحلام للأهلي في الموسم الجديد

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:30 م
الأهلي
الأهلي
محمد الصو

يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، للدخول في مفاوضات جادة مع عدد من اللاعبين تمهيدًا للحصول على توقيعهم بالموسم الجديد.

 

ونجح الأهلي في تجديد التعاقد مع وليد سليمان صانع ألعاب الفريق، لمدة موسمين متتاليين، فيما تم توجيه الشكر إلى حسام عاشور قائد الفريق مع إمكانية إعتزاله داخل القلعة الحمراء والحصول على الامتيازات.

 

كما أعلن المارد الأحمر، عن رحيل شريف إكرامي حارس الفريق بناءً على رغبته في ظل عدم المشاركة بشكل أساسي ورغبته في خوض تجربة جديدة.

 

ومن ناحية أخرى رفض أحمد فتحي، التوقيع على عقود تجديده مع المارد الأحمر، مفضلًا الاكتفاء بما قدمه للشياطين الحمر والخروج من أجل تأمين مستقبله.

 

وستقوم إدارة التعاقدات بقيادة أمير توفيق، على تلبية أوامر السويسري رينيه فايلر المدير الفني، بشأن التعاقدات وتعويض رحيل بعض اللاعبين بالموسم الجديد.

 

ويعد أبرز الأسماء المرشحة للدخول في قائمة الأهلي، كل من باهر المحمدي نجم الإسماعيلي لتعويض رحيل أحمد فتحي، بالإضافة إلى عودة أكرم توفيق من إعارته بالجونة وعودة محمد شريف من صفوف إنبي، بالإضافة إلى استعادة خدمات حمدي فتحي لاعب الوسط من إصابته، ليتم تعويض رحيل حسام عاشور بنهاية الموسم الجاري.

 

ويرصد "الفجر الرياضي" تشكيل الأهلي بالموسم الجديد في حال إتمام تلك الصفقات من خلال التقرير الآتي:-

ومن المتوقع أن يظل تشكيل الأهلي كما اعتاد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني، باستثناء وجود باهر المحمدي بدلًا من أحمد فتحي، ويظل مركز الحراسة محتفظ به محمد الشناوي، فيما يعود حمدي فتحي المصاب ويتم وضع أكرم توفيق على دكة البدلاء لتعويض حسام عاشور.

 

فيما سيتم الاستعانة بخدمات محمد شريف بدلًا من الأنجولي جيرالدو دا كوستا والمحتمل رحيله نهاية الموسم الحالي.

وسيكون التشكيل مكون من:-

 

حراسة المرمى: محمد الشناوي

 

خط الدفاع: علي معلول – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – باهر المحمدي

 

خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – أليو ديانج

 

خط الهجوم: محمد شريف – مروان محسن – جونيور أجايي

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي الاهلي الدوري المصري الاهلي اخبار الاهلي

أخبار تهمك

السيسي يوجه رسالة طمأنة إلى أولياء الأمور بشأن الدراسة

منذ ساعة و 14 دقيقة

لاعب مفاجأة يظهر على رادار الأهلي لتعويض رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

القبض على مواطن أحضر جزارا وحلاقا لمنزله

منذ ساعة و 14 دقيقة

السيسي: شوارع القاهرة لا تستوعب السيارات.. ومتخوف من عودة البرلمان

منذ ساعة

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ حوالي 22 ساعة

السيسي يوجه رسالة إلى القطاع الخاص بسبب كورونا

منذ ساعة

السيسي يتفاجأ بأمر خطير أثناء جولاته التفقدية.. ويحذر: "اوعوا"

منذ ساعة و 8 دقيقة

قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم السوادء للشركات والأفراد

منذ حوالي 4 ساعات

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يحدد أول صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 50 دقيقة

فايلر يحدد بديل رمضان صبحي في الأهلي

منذ ساعة الا ربع

خط سير كورونا في مصر.. مفاجأة عن موعد الذروة

منذ يوم

باحثون من جامعة القاهرة يتوصلون إلى علاج من عقارين لصد كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار كورونا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. تعرف على الجهاز الفني الجديد للأهلي

الكشف عن تشكيل الأحلام في ريال مدريد

تشكيل الأهلي في الموسم الجديد

علي ربيع عن صورته مع الزعيم: "الأحلام بالناس تتحقق"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:49 م

السيسي يوجه رسالة إلى القطاع الخاص بسبب كورونا

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار كورونا

01:30 م

باحثون من جامعة القاهرة يتوصلون إلى علاج من عقارين لصد كورونا

12:38 م

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

08:33 ص

السيسي: شوارع القاهرة لا تستوعب السيارات.. ومتخوف من عودة البرلمان

02:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر