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ارتفاع المؤشر الرئيسي لقياس نشاط الاقتصاد الياباني خلال فبراير

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:09 م
بوابة الفجر
وكالات

أظهرت بيانات رسمية أولية نشرت اليوم ارتفاع المؤشر الرئيسي لقياس نشاط الاقتصاد الياباني خلال فبراير الماضي بعد تراجعه في يناير الماضي.


وسجل المؤشر الذي يقيس النشاط المستقبلي للاقتصاد الياباني في فبراير الماضي 1ر92 نقطة مقابل 5ر90 نقطة في يناير الماضي. كان المحللون يتوقون ارتفاع المؤشر خلال فبراير الماضي إلى 92 نقطة.


وارتفع في الوقت نفسه مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس النشاط الاقتصادي الحالي إلى 8ر95 نقطة خلال فبراير الماضي مقابل 7ر94 نقطة خلال يناير الماضي. كان المحللون يتوقون ارتفاع المؤشر خلال فبراير الماضي إلى 8ر95 نقطة.


وتراجع مؤشر "التأخر الاقتصادي" الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة إلى 101 نقطة في فبراير الماضي، مقابل 7ر103 نقطة خلال الشهر السابق.


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