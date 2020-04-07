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حبس شخص لحيازته هيروين في 15 مايو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:14 م
متهم
متهم
داليا عادل
قررت نيابة 15 مايو الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازته كمية من مخدر الهيروين بقصد الإتجار به، فيما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن وورود معلومات لمباحث قسم شرطة 15 مايو، مفادها قيام المدعو "حسن. ا"، 27 سنة، عاطل وله معلومات جنائية سابقة، باتخاذ سكنه مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي في تجارة المخدرات.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم القبض على المتهم حال تواجده بنطاق محل سكنه بدائرة القسم، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين "وزنت 130 جراما" ومبلغ مالي ألف جنيه وميزان حساس.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحقيق أرباح غير مشروعة والمبلغ المالي من حصيلة البيع والميزان لوزن المخدر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

ومن ناحية أخرى، شنت أجهزة مديرية أمن القاهرة، حملة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار بالمواد المخدرة.

وتمكنت من ضبط 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المرج مُستقلين سيارة "ملك وقيادة أحدهم"، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام ومبلغ مالي و2 هاتف محمول، ومسجل شقي خطر "فرض سيطرة"، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،240 كيلو جرام ومبلغ مالي ووهاتف محمول.

ونجحت أيضا أجهزة الأمن في ضبط عاطل "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 130 جراما ومبلغ مالي وهاتف محمول، وعاطل "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 120 جراما ومبلغ مالي وهاتف محمول.

كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته 5000 قرص مخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض "كتر"، وعاطل "له معلومات جنائية"، حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 775 جراما ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم.

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هيروين نيابة محضر تحرير محضر

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