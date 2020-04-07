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وزير بريطاني يعزل نفسه بسبب فيروس كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:14 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

خضع وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل غوف، للعزل الذاتي بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد على أحد أفراد عائلته.

 

وقال غوف، في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: "شكرا جزيلا على رسائلكم الطيبة. طبقا للإرشادات، فإنني أخضع نفسي للعزل الذاتي في المنزل، بعد أن بدأت أعراض خفيفة لفيروس كورونا تظهر على أحد أفراد عائلتي يوم الأحد".

 

ولا يزال غوف، أحد أكبر الأعضاء بحكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون، مستمرا في أداء مهام عمله، ولم تظهر عليه أي أعراض للمرض.

 

وقد نقُل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى قسم العناية المركزة في المستشفى وتم مده بالأكسجين إثر تفاقم أعراض إصابته بالفيروس.

 

ويذكر أن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، قد عاد إلى العمل بعد شفائه من الإصابة بالفيروس، واضطر وزراء آخرون إلى إخضاع أنفسهم للعزل الذاتي في الأسابيع الأخيرة.

 

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