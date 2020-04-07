أشبه بالحرب.. كواليس مقتل "شيطان" و"حواكة" إثر مشاجرة بولاق الدكرور

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل مشاجرة بالأسلحة النارية وقعت، بين عائلتين بمنطقة بولاق الدكرور، أسفرت عن مقتل شابين وإصابة 3 آخرين.

واستمعت النيابة لشهود العيان، الذين أكدوا أن المكان الذي شهد الواقعة كان أشبه بالحرب الدنيا كلها كانت بتجري من الخوف وضرب النار كان في كل مكان لحد ما المباحث جت وقبضت على الموجودين.





وأوضحت التحقيقات، أن مشادة كلامية وقعت بين شاب يدعى "باسم شيطان" وآخر يدعى "محمود حواكة"، لدى معاتبة الأول للثاني على إرشاده للشرطة عن نشاطه غير المشروع في تجارة المواد المخدرة.





وأضافت التحقيقات أن المشادة تطورت إلى مشاجرة، أطلق خلالها أحد أصدقاء "شيطان" ويدعى "بصلة" عيارا ناريا صوب الطرف الثاني ما أسفر عن مقتل الشهير "حواكة"، وفر الجاني هاربا، وعلى إثر ذلك أمسك أشقاء القتيل "شيطان" واعتدوا عليه بالضرب حتى أسقطوه قتيلا، وسط حالة من الذعر انتابت الأهالي بمنطقة كفر طهرمس التابعة لقسم شرطة بولاق الدكرور.





وأمرت النيابة بتشريح جثتي الشابين، للتصريح بالدفن، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.





بداية الواقعة، بتلقي اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا لمأمور قسم شرطة بولاق الدكرور من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين ووجود متوفين ومصابين بنطاق القسم.





وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه المقدم محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها والقبض على طرفي المشاجرة.





وتمكنت القوات من القبض على طرفيها، وتعيين الخدمات الأمنية بالمنطقة محل المشاجرة لملاحظة الحالة ومنع تجدد المشاجرة مرة أخرى، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة









وفي سياق آخر، أدلت إحدى جارات المتهمة بتعذيب ابنتها الطفلة "سجدة" بأقوالها أمام النيابة في الجيزة، مضيفة أنها ووالدة الطفلة جيران لأكثر من سنتين، وأنه في الفترة الأخيرة "بدأنا نسمع صوت صراخ وعياط الطفلة التي لا يتعدى عمرها العام".





وأفادت الجارة في تحقيقات النيابة: "حاولت إنقاذ الطفلة من يديها وتعرضها للضرب بين الحين والآخر"، مشيرة إلى أنها في بعض الأوقات كانت تأخذها في منزليها لتهتم بها ولتقدم لها الرعايا اللازمة.





"لا تعرف للأمومة معنى".. هكذا وصف والد الطفلة "سجدة" المتهمة، خلال التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، بشمال الجيزة، والذي أكد أنهما لديهما ابنا أكبر من الطفلة ويدعى "عبدالله"، ولكن زوجته لا تضربه ولا تتعدى عليه.





وأضاف في تحقيقات النيابة، أن زوجته قامت بحرق جسد نجلته وكسر قدميها، وذلك لأنها لا تتحمل بكاء الطفلة، وأنه حاول أكثر من مرة أن يحمي وينقذ الطفلة، من يديها.



