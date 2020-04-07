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معدل التضخم في هولندا يتراجع للشهر الثالث على التوالي
الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:17 م
وكالات
تراجع معدل التضخم في هولندا للشهر الثالث على التوالي خلال مارس الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات مكتب الاحصاءات اليوم الثلاثاء، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي بنسبة 1.4% خلال مارس الماضي مقابل ارتفاعه بنسبة 1.6% خلال شهر فبراير الماضي، بعد أن ارتفع بنسبة 1.8% في يناير الماضي.
ويشار إلى أن هذا يعد أقل معدل للتضخم في هولندا منذ أبريل 2018، عندما بلغ المعدل 1.1%.
في الوقت نفسه تراجع معدل التضخم في هولندا وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي إلى1.1% مقابل 1.3% خلال الشهر السابق.