معدل التضخم في هولندا يتراجع للشهر الثالث على التوالي





تراجع معدل التضخم في هولندا للشهر الثالث على التوالي خلال مارس الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات مكتب الاحصاءات اليوم الثلاثاء، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي بنسبة 1.4% خلال مارس الماضي مقابل ارتفاعه بنسبة 1.6% خلال شهر فبراير الماضي، بعد أن ارتفع بنسبة 1.8% في يناير الماضي.









ويشار إلى أن هذا يعد أقل معدل للتضخم في هولندا منذ أبريل 2018، عندما بلغ المعدل 1.1%.









في الوقت نفسه تراجع معدل التضخم في هولندا وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي إلى1.1% مقابل 1.3% خلال الشهر السابق.