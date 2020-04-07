Advertisements

معدل التضخم في هولندا يتراجع للشهر الثالث على التوالي

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:17 م
بوابة الفجر
وكالات

تراجع معدل التضخم في هولندا للشهر الثالث على التوالي خلال مارس الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات مكتب الاحصاءات اليوم الثلاثاء، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي بنسبة 1.4% خلال مارس الماضي مقابل ارتفاعه بنسبة 1.6% خلال شهر فبراير الماضي، بعد أن ارتفع بنسبة 1.8% في يناير الماضي.


ويشار إلى أن هذا يعد أقل معدل للتضخم في هولندا منذ أبريل 2018، عندما بلغ المعدل 1.1%.


 في الوقت نفسه تراجع معدل التضخم في هولندا وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي إلى1.1% مقابل 1.3% خلال الشهر السابق.

أخبار تهمك

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار كورونا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

السيسي: شوارع القاهرة لا تستوعب السيارات.. ومتخوف من عودة البرلمان

منذ أقل من ساعة

السيسي يوجه رسالة طمأنة إلى أولياء الأمور بشأن الدراسة

منذ ساعة و 10 دقيقة

السيسي يتفاجأ بأمر خطير أثناء جولاته التفقدية.. ويحذر: "اوعوا"

منذ ساعة

فايلر يحدد بديل رمضان صبحي في الأهلي

منذ 41 دقيقة

القبض على مواطن أحضر جزارا وحلاقا لمنزله

منذ ساعة و 11 دقيقة

لاعب مفاجأة يظهر على رادار الأهلي لتعويض رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

باحثون من جامعة القاهرة يتوصلون إلى علاج من عقارين لصد كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

خط سير كورونا في مصر.. مفاجأة عن موعد الذروة

منذ يوم

قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم السوادء للشركات والأفراد

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي يوجه رسالة إلى القطاع الخاص بسبب كورونا

منذ ساعة

مفاجأة.. الأهلي يحدد أول صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 47 دقيقة

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:49 م

السيسي يوجه رسالة إلى القطاع الخاص بسبب كورونا

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار كورونا

01:30 م

باحثون من جامعة القاهرة يتوصلون إلى علاج من عقارين لصد كورونا

12:38 م

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

08:33 ص

السيسي: شوارع القاهرة لا تستوعب السيارات.. ومتخوف من عودة البرلمان

02:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر