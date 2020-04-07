Advertisements
بلاغ للنائب العام يطالب بإصدار أمر بوقف النشر بشأن كورونا
الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:17 م
مروة هيكل
تقدم المحامي أحمد محمد عناني، اليوم الثلاثاء، ببلاغ للنائب العام يطالب بإصدار أمر بوقف النشر بشان فيروس كورونا.
وأضاف مقدم البلاغ أود أولا أن أثمن دور النيابة العامة المصرية ومجهودكم الوطني الخالص في مواجهة الشائعات بخصوص بلاء كورونا، كما أتوجه بخالص الشكر على كل الإجراءات التي أتخذتها في التسهيل على المواطن في رفع شكواه، وحرصكم التام على الرد والاستجابة.
كما طالب البلاغ بالمناشدة باستصدار قرار بوقف النشر بخصوص فيروس كورونا بكافة وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، والإكتفاء فقط ببيان وزارة الصحة وحملات التوعية التي تقدمها الدولة.
وأكد البلاغ انه أصبحت تحتل عقول المواطنين، فبمجرد نشر أي منشور بها حتى وإن كانت مغلوطة أو غير مكتملة، يصدقها المواطن وتخلق حالة من الجدل والرعب في الشاع عموما وابسط مثال هو ماتم بالأمس الاثنين الموافق السادس من الشهر الجاري في إحدى قرى محافظة البحيرة، حيث اشتبك عدد من أهالي قرية “بولس” كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، مع قوان الأمن، بسبب دفن ضحية مصاب بفيروس كورونا حيث رفض عدد آخر من الأهالي دفن الضحية في القرية، نظرًا لإصابتها بفيروس كورونا، ومن الممكن تفشي الفيروس بين أهالي القرية.
واكد البلاغ ان هذا الرعب من التضارب في التحليل للأمر، وترك والسوشيال ميديا تطلق المعلومات المتضاربة دون دراسة من خلال الصفحات المختلفة فيصاب المواطن بالخوف والفزع من كثرة هذه الإطلالات غير المدروسة أكثر من المرض والبلاء ذاته.
اقرأ أيضا.. عمليات التعقيم والتطهير الوقائي لكافة أقسام الشرطة
وواصلت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، عمليات التعقيم والتطهير الوقائي لكافة أقسام الشرطة والمراكز والمنشآت الشرطية والسجون على مستوي المحافظة.
ويأتي ذلك وفق البرنامج الزمني المعد والذي يهدف إلى إجراء عملية مسح دورية تشمل كافة المرافق الشرطية، وذلك من خلال أطقم الطب الوقائي بقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وفي إطار خطة متكاملة يتم تنفيذها لتطهير وتعقيم كافة المنشآت الشرطية لحماية المترددين عليها من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وتم تجهيز أطقم الطب الوقائي بأحدث أجهزة التعقيم والتطهير توازيًا مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتدابير اللازمة للأطقم المكلفة بعمليات التعقيم والتطهير والتي من شأنها حفظ سلامتهم.
وتشمل أعمال التطهير والتعقيم كافة الأقسام والمراكز الشرطية ومرافق السجون على مستوى المحافظة إضافةً إلى باقى المنشآت الشرطية المختلفة، وذلك لتوفير بيئة صحية ملائمة وبما يضمن توفير مظلة صحية آمنة تجابه تداعيات هذا الفيروس.
وتأتي تلك الإجراءات الإحترازية والوقائية تنفيذًا للتوجيهات والتعليمات بإعطاء الأولوية لسلامة وصحة المواطنين بالمقام الأول في إطار الإدارة الناجحة للدولة المصرية لتداعيات فيروس "كورونا" المستجد.
وجاء ذلك اتساقًا مع جهود أجهزة الدولة الحثيثة الهادفة بكافة محاورها إلى تنفيذ الخطة الشاملة لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية، تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الساعية إلى تقديم كافة أوجه الرعاية للعاملين بأجهزتها إضافةً إلى المترددين من المواطنين على كافة أقسام الشرطة والمراكز والمنشآت الشرطية والسجون لحماية نزلائها من خلال استمرار تفعيل إجراءات الطب الوقائي داخل هذه المنشآت بما يضمن أمن وسلامة الجميع.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا