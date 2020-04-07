بلاغ للنائب العام يطالب بإصدار أمر بوقف النشر بشأن كورونا

تقدم المحامي أحمد محمد عناني، اليوم الثلاثاء، ببلاغ للنائب العام يطالب بإصدار أمر بوقف النشر بشان فيروس كورونا.





وأضاف مقدم البلاغ أود أولا أن أثمن دور النيابة العامة المصرية ومجهودكم الوطني الخالص في مواجهة الشائعات بخصوص بلاء كورونا، كما أتوجه بخالص الشكر على كل الإجراءات التي أتخذتها في التسهيل على المواطن في رفع شكواه، وحرصكم التام على الرد والاستجابة.





كما طالب البلاغ بالمناشدة باستصدار قرار بوقف النشر بخصوص فيروس كورونا بكافة وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، والإكتفاء فقط ببيان وزارة الصحة وحملات التوعية التي تقدمها الدولة.





وأكد البلاغ انه أصبحت تحتل عقول المواطنين، فبمجرد نشر أي منشور بها حتى وإن كانت مغلوطة أو غير مكتملة، يصدقها المواطن وتخلق حالة من الجدل والرعب في الشاع عموما وابسط مثال هو ماتم بالأمس الاثنين الموافق السادس من الشهر الجاري في إحدى قرى محافظة البحيرة، حيث اشتبك عدد من أهالي قرية “بولس” كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، مع قوان الأمن، بسبب دفن ضحية مصاب بفيروس كورونا حيث رفض عدد آخر من الأهالي دفن الضحية في القرية، نظرًا لإصابتها بفيروس كورونا، ومن الممكن تفشي الفيروس بين أهالي القرية.





واكد البلاغ ان هذا الرعب من التضارب في التحليل للأمر، وترك والسوشيال ميديا تطلق المعلومات المتضاربة دون دراسة من خلال الصفحات المختلفة فيصاب المواطن بالخوف والفزع من كثرة هذه الإطلالات غير المدروسة أكثر من المرض والبلاء ذاته.





اقرأ أيضا.. عمليات التعقيم والتطهير الوقائي لكافة أقسام الشرطة