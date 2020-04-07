"أونلاين".. سيمفونية جماعية لطلاب موسيقية جامعة حلوان

مبادرة جديدة، قدمها طلاب كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، داعين الشعب المصري للبقاء في المنزل، حفاظًا على حياتهم وأرواحهم وذويهم؛ وذلك عن طريقة عزف سيمفونية جماعية "أونلاين"، كرسالة للمواطنين، وأيضًا لتخفيف وطأة الملل عليهم، وتشجيعهم، وتقديم رسالة يؤكدون فيها، أنه لا حدود ولا قيود للإبداع، مقدمين بعزفهم دعوة فنية للمواطنين، للحفاظ على صحتهم والبقاء فى منازلهم.



جاءت فكرة السيمفرونية الجماعية للطلاب، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور كرم ملاك عميد الكلية.





وأدى طلاب كلية التربية الموسيقية المقطوعة الموسيقية من المنزل أون لاين، وهي من تأليف وقيادة يوسف مؤنس بالفرقة الثانية، وتم عرضها على صفحة الكلية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي حظي بإعجاب وتفاعل كبير من الشباب والجمهور.



وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، أهمية الموسيقى كلغة عالمية ونتاج لثقافات مختلفة، سعى البشر لتطويرها على مر العصور، تنعكس على ثقافات الشعوب. مشيدًا بأداء طلاب كلية التربية الموسيقية، مؤكدًا أن الشعب المصري متذوق للفن والموسيقى بصورة مميزة، وهو فنان بالفطرة يقدر كل ما هو جميل، ويعشق كل ما يسمو بالروح والوجدان.





وأشار الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية، إلى أن شباب الكلية يقدمون رسالة فنية إيجابية، بمقطوعات موسيقية ملهمة، بإيقاعات مميزة؛ لزيادة الوعي بين الشباب وجميع المواطنين المصريين خلال هذه المرحلة الراهنة، مؤكدًا أن طلاب الكلية قدمو موسيقي جديدة ومختلفة، ولم تكن هي الأولى، وإنما أبدع الطلاب أيضا في تقديم أغنية أخرى للتوعية بضرورة البقاء في المنزل، تتميز بكونها شبابية ساخرة بعنوان "أقعد في البيت".





وفي سياق آخر، عقد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، اجتماعًا أون لاين، مع رؤساء الاتحادات الطلابية بالجامعة، بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة؛ لمناقشة الصعوبات التي تواجه طلاب الكليات أثناء تطبيق منظومة التعليم عن بعد، وتلقي محاضراتهم عبر وسائل التواصل المختلفة المتعلقة بسير العملية التعليمية.





وأوضح رئيس الجامعة للطلاب، خلال الاجتماع، أن الجامعة تقوم بتنفيذ كل ما يتعلق بقرارات مجلس الجامعة، والتي تستهدف في الأساس التيسير على الطلاب وهي ملزمة لكل كليات الجامعة، مؤكدًا أن قيادات الجامعة متواجدة من أجل تذليل كافة العقبات التي تواجه الطلاب في منظومة التعليم عن بعد، مؤكدًا استمرار عقد اللقاءات أون لاين، ضمانًا لتحقيق التواصل من أجل مصلحة الطلاب.

وأضاف أن منظومة التعليم عن بعد لا تتضمن امتحانات، وأن التقييم سيكون عبارة عن تكليفات ميسرة، مؤكدًا أنه سيتم مراعاة ضعف شبكة الإنترنت لدى بعض الطلاب في الأقاليم، وأن عملية شراء الكتاب الجامعي أمر اختياري، هذا بالإضافة إلى أنه يمكن للطلاب تقديم التظلمات، والتي تتم جميعها أون لاين وبدون أي رسوم، ويتم الرد عليها عقب بحثها على الفور.

