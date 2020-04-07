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تهديد قوي من الأهلي إلى لاعبيه بسبب وسائل التواصل الإجتماعي

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:19 م
الاهلي
الاهلي
حسام مجدي


تسود حالة من الغضب على مجلس إدارة النادي الأهلي بسبب تعامل اللاعبين مع وسائل التواصل الإجتماعي في الفترة الأخيرة.

وقام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بالاجتماع بلاعبي الأهلي وحذرهم جميعا من استخدام وسائل التواصل الإجتماعي في الهجوم على أي قرار يخص الإدارة أو على اللاعبين أو في الرد على أي أحد.

وهدد سيد عبد الحفيظ لاعبو الأهلي بتوقيع عقوبات مغلظه على من سيقوم بمخالفة تعليمات الإدارة بشأن وسائل التواصل الإجتماعي.

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.

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