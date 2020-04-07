سيلينا جوميز تتبرع بدولار لمكافحة فيروس كورونا.. (تفاصيل)



على جانب آخر، تخلص البعض من حيواناتهم الأليفة، في ظل انتشار فيروس كورونا، خوفًا من نقلها للفيروس، ولكن العديد من نجوم العالم اختاروا هذا التوقيت لتبني ورعاية الحيوانات، وفي مقدمتهم سيلينا جوميز، والتي فاجأت متابعيها بنشر صورة تجمعها بكلبتها الجديدة التي أسمتها "ديزي".



وفي سياق آخر تردد مؤخرًا أخبارًا عن الفنانة الأمريكية أنها تتابع حبيبها السابق المغني الكندي جاستين بيبر، بعد انفصالهما اثر قصة حب جمعتهما طيلة 5 سنوات، حيث قامت سيلينا بوضع علامة لايك على إحدى صوره على حسابه الخاص بموقع الصور "إنستجرام"، لتحذف علامات بعد أن التفت إليها الجمهور وكذلك زوجة جاستين، عارضة الأزياء هايلي بالدوين.



قامت النجمة الأمريكية سيلينا جوميز، عن تبرعها لصندوق الإغاثة ضد فيروس كورونا المستجد، بقيمة دولار واحد لكل طلب شراء من متجرها الخاص، وذلك عبر خاصية ستوري على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".وجاء ذلك بعد تبرع المطربة الأمريكية، لأحد المراكز الطبية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد، بعد أن أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أعلى حصيلة من المصابين.