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نمو الناتج الصناعى للنرويج خلال فبراير بنسبة 5.4%

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:22 م
بوابة الفجر
وكالات

زاد الناتج الصناعي للنرويج خلال فبراير الماضي بنسبة 5.4% سنويا بعد زيادته بنسبة 0.3% في الشهر السابق، حيث أظهرت بيانات مكتب الإحصاء النرويجي الصادرة اليوم الثلاثاء نمو الناتج الصناعي للنرويج خلال فبراير الماضي بوتيرة سريعة.

في الوقت نفسه زاد ناتج قطاع الصناعات التحويلية خلال فبراير الماضي بنسبة 0.6% سنويا، فيما زاد ناتج الكهرباء بنسبة 8% في حين تراجع ناتج قطاع المناجم والمحاجر بنسبة 7.5% خلال فبراير الماضي.


وأشارت بيانات مكتب الإحصاء إلى زيادة ناتج السلع الوسيطة بنسبة 4.2% وتراجع ناتج السلع الاستهلاكية بنسبة 0.7% خلال الشهر نفسه.


في الوقت سجل الناتج الصناعي نموا شهريا بمعدل 6ر2% خلال شباط/فبراير الماضي بعد تراجع شهري بنسبة 2ر2% خلال كانون ثان/يناير الماضي.

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