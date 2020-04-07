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ننشر صور الشابين ضحية مشاجرة بولاق الدكرور
الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:23 م
تنشر بوابة الفجر، صور الشابين اللذين قتلا إثر مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة كفر طهرمس، التابعة لقسم شرطة بولاق الدكرور.
وكانت طلقة أطلقها "بصلة" على خصم صديقه، أصابت الشهير بـ"حواكة" ليسقط قتيلا بالقرب من محل يمتلكه أشقاؤه الذين أسرعوا لاكتشاف ما يحدث بالشارع، إلا أن القاتل فر هاربًا، قبل ملاحقته تاركا صديقه "شيطان" فريسة سهلة بين أنياب أشقاء الضحية.
وفور سماع أشقاء الضحية الشهير بـ"حواكة" صوت الطلقات النارية، هرعوا لاكتشاف ما يدور بالشارع، ليعثروا على جثة شقيقهم ملقاة على الأرض، وغارقا في دمائه، وعلى إثر ذلك أسرعوا لملاحقة قاتليه.
واستطاع "بصلة" الهرب تاركا صديقه "شيطان" الذي فشل في الإفلات من قبضة أشقاء الضحية، الذين انهالو عليه بالضرب مستخدمين أسلحة بيضاء، "قطعوه زي الدبيحة.. وواحد منهم وقف فوق جثته"، وذلك حسبما أفاد أحد شهود العيان على المشاجرة.
مقتل شابين وإصابة 3 إثر مشاجرة ببولاق الدكرور
كانت مشاجرة بالأسلحة النارية وقعت أمس الاثنين، بين عائلتين بمنطقة بولاق الدكرور غرب الجيزة، أسفرت عن مقتل شابين وإصابة 3 آخرين، جهود رجال البحث الجنائي توصلت إلى أن مشادة كلامية وقعت بين شاب يدعى "باسم شيطان" وآخر يدعى "محمود حواكة"، ظهر أمس الاثنين، لدى معاتبة الأول للثاني على إرشاده للشرطة عن نشاطه غير المشروع في تجارة المواد المخدرة.
وتطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة، أطلق خلالها أحد أصدقاء "شيطان" ويدعى "بصلة" عيارا ناريا صوب الطرف الثاني ما أسفر عن مقتل الشهير "حواكة"، وفر الجاني هاربا، وعلى إثر ذلك أمسك أشقاء القتيل بـ"شيطان" واعتدوا عليه بالضرب حتى أسقطوه قتيلا، وسط حالة من الذعر انتابت الأهالي بمنطقة كفر طهرمس التابعة لقسم شرطة بولاق الدكرور.
وتمكنت القوات من القبض على طرفيها، وتعيين الخدمات الأمنية بالمنطقة محل المشاجرة لملاحظة الحالة ومنع تجدد المشاجرة مرة أخرى، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وقتُل شخصين وأصيب 3 آخرين، أمس الاثنين؛ إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بمنطقة بولاق الدكرور، غرب المحافظة وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.
وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا لمأمور قسم شرطة بولاق الدكرور من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين ووجود متوفين ومصابين بنطاق القسم.
وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه المقدم محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها والقبض على طرفي المشاجرة.
ودفع اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة بتعزيزات أمنية لمكان البلاغ، معاينة وتحريات المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، توصلت إلى أنه وقعت مشادة كلامية بين شخصين، تطورت إلى مشاجرة أطلق خلالها أحدهما على الآخر عيارا ناريا من سلاح ناري كان بحوزته، أسقطه قتيلا.
وبينت تحريات المقدم مصطفي مخلوف وكيل فرقة غرب الجيزة، أنه لدي معرفة أفراد أسرة المجني عليه، الخبر، عقدوا النية على الاخذ بالثأر، وعلى إثر ذلك لاحقوا القاتل، وأسقطوه قتيلا ليلحق بالأول، ونتج عن ذلك مشاجرة بين العائلتين، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص آخرين.
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