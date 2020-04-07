ننشر صور الشابين ضحية مشاجرة بولاق الدكرور

تنشر بوابة الفجر، صور الشابين اللذين قتلا إثر مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة كفر طهرمس، التابعة لقسم شرطة بولاق الدكرور.





وكانت طلقة أطلقها "بصلة" على خصم صديقه، أصابت الشهير بـ"حواكة" ليسقط قتيلا بالقرب من محل يمتلكه أشقاؤه الذين أسرعوا لاكتشاف ما يحدث بالشارع، إلا أن القاتل فر هاربًا، قبل ملاحقته تاركا صديقه "شيطان" فريسة سهلة بين أنياب أشقاء الضحية.





وفور سماع أشقاء الضحية الشهير بـ"حواكة" صوت الطلقات النارية، هرعوا لاكتشاف ما يدور بالشارع، ليعثروا على جثة شقيقهم ملقاة على الأرض، وغارقا في دمائه، وعلى إثر ذلك أسرعوا لملاحقة قاتليه.





واستطاع "بصلة" الهرب تاركا صديقه "شيطان" الذي فشل في الإفلات من قبضة أشقاء الضحية، الذين انهالو عليه بالضرب مستخدمين أسلحة بيضاء، "قطعوه زي الدبيحة.. وواحد منهم وقف فوق جثته"، وذلك حسبما أفاد أحد شهود العيان على المشاجرة.





مقتل شابين وإصابة 3 إثر مشاجرة ببولاق الدكرور