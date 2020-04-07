فيسبوك تختبر تصميم جديد لتطبيقها على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android

شهد تطبيق فيسبوك - Facebook، على مدار العامين الماضيين، العديد من الميزات الجديدة وتغييرات التصميم والتحسينات، و بدأت الشركة مؤخرًا في اختبار واجهة مبوبة جديدة لـ News Feed لتسهيل تمييز المستخدمين بين أحدث المشاركات والمشاركات التي تمت مشاهدتها بالفعل.





يجلب التصميم الجديد تغيير مكان علامات التبويب إلى اسفل الشاشة في التطبيق الخاص يالهواتف الذكية العاملة بنظام Android، على غرار إصدار iOS.





يتوفر تصميم الواجهة الجديدة في الإصدار 264.0.0.44.111 أو إصدار أحدث من التطبيق.





مع تغيير التصميم، أصبح تطبيق فيسبوك - Facebook أكثر راحة في الاستخدام باستخدام يد واحدة، والتي كانت في وقت سابق مهمة مستحيلة مع علامات التبويب في الأعلى.



