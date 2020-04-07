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عاجل - ريال مدريد يعلق صفقة كيليان مبابي حتى 2021

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:27 م
مبابي
مبابي
مصطفى صابر

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء عن أن أُجبر ريال مدريد على إرجاء خطته المخططة لمهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي حتى عام 2021 بسبب وباء فيروس كورونا.

كان من المتوقع أن يبذل ريال مدريد قصارى جهده لضم مبابي هذا الصيف بينما يستعد لدخول العامين الأخيرين من عقده مع باريس سان جيرمان.

ووفقًا لـ AS  فقد وافق قادة مدريد على مضض على أن آمالهم في هبوط مبابي في فترة الانتقالات التالية تتضاءل بسبب القيود المالية.

يشير التقرير إلى أن ريال مدريد لديها بالفعل خطط للاستحواذ على مبابي العام المقبل ، مع توقع أن ينخفض تقييمه من 189 مليون جنيه استرليني إلى حوالي 132 مليون جنيه استرليني في تلك الأشهر الـ 12.

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