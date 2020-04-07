Advertisements

أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2020

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:29 م
أسعار البنزين
أسعار البنزين
أوشك اجتماع لجنة التسعير التلقائي التي تختص بتحديد الأسعار الجديدة للمواد البترولية على الانعقاد، حيث من المقرر انعقاده في أول أسبوع بعد مرور 6 أشهر على أخر اجتماع  والذي يزامن الأسبوع الجاري.

عوامل تحديد أسعار البنزين
ويتم تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية  بشكل ريع سنوى وفقًا للسعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه.

 أسعار البنزين اليوم
 وقررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95.
 
 أسعار السولار اليوم
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيهًا للطن.

تخفيض أسعار البنزين
وتشير التوقعات إلى احتمالية توجه اللجنة خلال اجتماعها المقبل والمقرر خلال السبوع الجارى إلى تخفيض أسعار المواد البترولية بنسبة 10% وهى الحد الأقصى المسوح به في ظل الانخفاض الكبير الذي تشهده اسعار النفط العالمية حيث وصلت إلى ادنى مستوياتها في 17 عام، ليصل سعر برميل النفط عالميا إلى 20 دولار.

أسعار النفط العالمي
وارتفعت أسعار عقود خام برنت تسليم شهر (يونيو) المقبل، اليوم الثلاثاء، بنحو 2.8 في المائة "0.93 دولار" لتتداول عند 33.98 دولار للبرميل.

وتترقب الأوساط الاقتصادية الاجتماع العاجل لدول أوبك+ ومجموعة من الدول الأخرى، الذي دعت له السعودية، والهادف للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية.

وتتوقع تقارير دولية، ان تخفض دول أوبك والدول الاخرى انتاجها بنحو 10 ملايين برميل يوميا.

وكانت أسعار النفط قد سجلت ارتفاعات قوية عقب الدعوة السعودية، وفقد النفط نحو ثلثي قيمته خل الربع الأول 2020 في أسوأ أداء فصلي تاريخيا.




أخبار تهمك

السيسي يوجه رسالة طمأنة إلى أولياء الأمور بشأن الدراسة

منذ ساعة و 13 دقيقة

خط سير كورونا في مصر.. مفاجأة عن موعد الذروة

منذ يوم

فايلر يحدد بديل رمضان صبحي في الأهلي

منذ 43 دقيقة

السيسي يتفاجأ بأمر خطير أثناء جولاته التفقدية.. ويحذر: "اوعوا"

منذ ساعة و 7 دقيقة

السيسي: شوارع القاهرة لا تستوعب السيارات.. ومتخوف من عودة البرلمان

منذ أقل من ساعة

باحثون من جامعة القاهرة يتوصلون إلى علاج من عقارين لصد كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار كورونا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

القبض على مواطن أحضر جزارا وحلاقا لمنزله

منذ ساعة و 13 دقيقة

السيسي يوجه رسالة إلى القطاع الخاص بسبب كورونا

منذ ساعة

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يحدد أول صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 49 دقيقة

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ حوالي 22 ساعة

لاعب مفاجأة يظهر على رادار الأهلي لتعويض رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم السوادء للشركات والأفراد

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:49 م

السيسي يوجه رسالة إلى القطاع الخاص بسبب كورونا

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار كورونا

01:30 م

باحثون من جامعة القاهرة يتوصلون إلى علاج من عقارين لصد كورونا

12:38 م

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

08:33 ص

السيسي: شوارع القاهرة لا تستوعب السيارات.. ومتخوف من عودة البرلمان

02:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر