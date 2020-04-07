أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2020

أوشك اجتماع لجنة التسعير التلقائي التي تختص بتحديد الأسعار الجديدة للمواد البترولية على الانعقاد، حيث من المقرر انعقاده في أول أسبوع بعد مرور 6 أشهر على أخر اجتماع والذي يزامن الأسبوع الجاري.





عوامل تحديد أسعار البنزين

ويتم تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية بشكل ريع سنوى وفقًا للسعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه.





أسعار البنزين اليوم

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95.

أسعار السولار اليوم

كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيهًا للطن.





تخفيض أسعار البنزين

وتشير التوقعات إلى احتمالية توجه اللجنة خلال اجتماعها المقبل والمقرر خلال السبوع الجارى إلى تخفيض أسعار المواد البترولية بنسبة 10% وهى الحد الأقصى المسوح به في ظل الانخفاض الكبير الذي تشهده اسعار النفط العالمية حيث وصلت إلى ادنى مستوياتها في 17 عام، ليصل سعر برميل النفط عالميا إلى 20 دولار.





أسعار النفط العالمي

وارتفعت أسعار عقود خام برنت تسليم شهر (يونيو) المقبل، اليوم الثلاثاء، بنحو 2.8 في المائة "0.93 دولار" لتتداول عند 33.98 دولار للبرميل.

وتترقب الأوساط الاقتصادية الاجتماع العاجل لدول أوبك+ ومجموعة من الدول الأخرى، الذي دعت له السعودية، والهادف للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية.

وتتوقع تقارير دولية، ان تخفض دول أوبك والدول الاخرى انتاجها بنحو 10 ملايين برميل يوميا.

وكانت أسعار النفط قد سجلت ارتفاعات قوية عقب الدعوة السعودية، وفقد النفط نحو ثلثي قيمته خل الربع الأول 2020 في أسوأ أداء فصلي تاريخيا.









