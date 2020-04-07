تداولات البورصة تقفز الي 1.2 مليار جنيه خلال تعاملات اليوم









سجلت أحجام التداول بالبورصة المصرية اليوم نحو 395 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 33.9 ألف عملية لعدد 176 شركة ، وارتفعت أسهم 135 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 18 شركة، ولم تتغير مستويات 23 شركة.





سجلت قيم التداولات بسوق داخل المقصورة نحو 2.1 مليار جنيه وبحجم تداول 395.8 مليون ورقة مالية ، فيما سجل المتعاملون الرئيسيون بالسوق قيم تداولات بحوالي 943.5 مليون جنيه ، وسجل سوق خارج المقصورة تداولات بلغت قيمتها 35.1 مليون جنيه.





وحددت البورصة المصرية، مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) وذلك في ظل أزمة كورونا ، علي أن يكون موعد الجلسة من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحاً.



