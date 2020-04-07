بشرة خير لمحدودي الدخل.. توجيهات جديدة من السيسي بشأن أزمة كورونا

في ضوء اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالشعب ورعايته، فقد وجه بعدة قرارات لصالح محدودي الدخل والبسطاء، كتوفير وحدات إسكان اجتماعي للمناطق الخطرة، وتخصيص منحة قدرها 500 جنيه لمدة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.





وجاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، العناصر والأطقم التابعة للقوات المسلحة.





وترصد بوابة الفجر، تلك القرارات في السطور التالية:





250 ألف وحدة إسكان اجتماعي و100 ألف وحدة للمناطق الخطرة



دائما ما يهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالشعب ومراعاته، حيث قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إنه وجه ببناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و100 ألف وحدة للمناطق الخطرة، وذلك ضمن قرارات مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

سداد 30% من مستحقات المصدرين



وأكد الرئيس، أنه تم الاتفاق على سداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه لكل مصدر، وذلك قبل نهاية العام المالى الجاري.

توفير قرض مساند للطيران المدني

وتم توفير قرض مساند للطيران المدنى بفترة سماح تمتد لعامين، على أن تتحمل وزارة المالية الأعباء.

تأجيل سداد الضريبة العقارية



وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم تأجيل سداد الضريبة العقارية على المصانع والمنشآت السياحية 3 أشهر، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

توافر السلع



وفي هذا الصدد، قال الرئيس: إن كل السلع متوفرة ولا يوجد أي داعٍ للخوف، حيث أن الحد الأدنى للاحتياطي الاستراتيجي لا يقل عن 3 أشهر.

منحة 500 جنيه



وخصص منحة مقدرها 500 جنيه لمدة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة في إطار قرارات مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

توفير الكمامات



وأكد الرئيس السيسي، استعداده الكامل في توفير الكمامات بنصف التكلفة أو مجانا حتى لا تتوقف حياتنا.

كورونا وباء عالمي