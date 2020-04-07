أكثر من ألف وفاة جديدة بفيروس كورونا في عموم بريطانيا

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل أكثر من ألف وفاة جديدة بفيروس كورونا في إنجلترا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية البريطانية، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 5373 و الإصابات إلى 51608.

وتوفي طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، السبت، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في بريطانيا.

وسجلت المملكة المتحدة، وفاة 708 وفيات جديدة في يوم واحد لمصابين بوباء (كوفيد-19)، في عدد قياسي جديد يؤكد تسارع تفشي الوباء الذي أودى بحياة 4313 شخصا في البلاد، بحسب السلطات الصحية.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.