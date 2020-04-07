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ميلان يسعى لضم قائد باريس سان جيرمان

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:31 م
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
وكالات
يقترب عقد مدافع نادي باريس سان جيرمان، البرازيلي تياغو سيلفا، من النهاية مع الفريق في شهر يونيو القادم ولا توجد نية من باريس لتجديد تعاقد اللاعب لفترة إضافية.

نشرت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، عن أحلام نادي ايه سي ميلان في استعادة قائد الفريق السابق إلى الروسونيري مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

في حين يسعى ميلان للتوقيع مع تياغو سيلفا لمدة موسم واحد مع امكانية تجديد التعاقد لفترة إضافية على حسب الظروف التي من المقرر أن تحيط باللاعب في مستقبله مع الفريق.

يذكر أن تياغو سيلفا كان لاعبًا في صفوف ميلان ولكن رحل عن الفريق في عام 2012 إلى باريس سان جيرمان مقابل 42 مليون يورو واستمر طوال هذه الفترة مدافعاً عن ألوان قميص فريق العاصمة الفرنسية.

ويبحث ميلان عن ضم سيلفا من أجل زيادة عنصر الخبرة الذي افتقر إليه الفريق طوال السنوات الأخيرة.

بينما نجح زلاتان إبراهيموفيتش في تقديم الإضافة إلى حدٍ كبير داخل صفوف الروسونيري منذ عودته إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي.

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