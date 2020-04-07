اقتراح غريب من الاتحاد الإسباني لاستكمال مباريات الليجا

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شهدت الساعات الماضية بعض الاقتراحات من الاتحاد الإسباني لكرة القدم من أجل استكمال بطولة الليجا هذا الموسم، وذلك عم توقف النشاط الرياضي في الفترة الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا.



وأشارت تقارير إسبانية حسب SER، إن الاتحاد الاسباني يقترح استئناف كرة القدم في الصيف المقبل، وسوف يؤخر الموسم الجديد لفترة معينة سيعلن عنها قبل استكمال هذا الموسم.



وفي حال تم تنفيذ هذا الاقتراح فسيكون هُناك 4 استراحات في المُباراة 2 في الشوط الأول و2 في الشوط الثاني حفاظا على اللاعبين الذين لم يلعبوا كرة القدم منذ فترة طويلة.



وهناك بعض الاقتراحات تشير إلى إلغاء الموسم الحالي وتتويج فريق برشلونة باللقب أو إلغاء جميع نتائج الموسم في حال ظل الوضع كما هو الآن.